Khánh Hòa sẽ đón 11.000 khách quốc tế từ nay đến cuối tháng 12

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, sau 1 tháng đón khách quốc tế có 'hộ chiếu vắc xin' đến nay đã có 5 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga với gần 1.000 khách.

Hiện Khánh Hòa có 39 doanh nghiệp là các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, điểm mua sắm, lữ hành vận chuyển tham gia đón nguồn khách quốc tế, đảm bảo đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ an toàn, chất lượng, đa dạng phục vụ cho du khách. Dự kiến đến hết ngày 31.12, sẽ có khoảng 57 chuyến bay với khoảng 11.000 lượt khách từ các nước đến Khánh Hòa.



Khách quốc tế làm thủ tục lưu trú khi đến du lịch tại Khánh Hòa. Ảnh: Hiền Lương

Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định, du lịch Khánh Hòa đang khởi sắc sau khi mở cửa du lịch trở lại và là một trong số những địa phương với tốc độ phục hồi rất tốt.

Quan trọng hơn, từ khi “mở cửa” du lịch hoạt động trở lại cho đến nay, chưa xảy ra sự cố về dịch bệnh nào ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của khách du lịch và người dân địa phương, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện đối với du khách.



Khánh Hòa có thế mạnh về biển để đón khách quốc tế. Ảnh: Hiền Lương

Năm 2021 ước tính tổng lượng khách lưu trú cả năm đến Khánh Hòa chỉ đạt gần 643.000 lượt, bằng 12,84% so với kế hoạch, giảm 48,55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 23.000 lượt, giảm 94,81%; khách nội địa ước đạt gần 620.000 lượt, giảm 23,56% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân cả năm ước đạt khoảng 8,40%. Doanh thu của toàn ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2021 chỉ ước đạt 2.430 tỉ đồng, giảm 52,24% so với 2020 và đạt 13,88% so với kế hoạch đề ra.