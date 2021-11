TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ 17 bằng hình thức trực tuyến

Từ ngày 4/12 đến ngày 25/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021 với chủ đề “Điểm đến an toàn – hành trình sống động”. Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo về sự kiện do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức sáng 25/11.



Các hoạt động tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2020.

Diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch thành phố đang triển khai giai đoạn 2 của quá trình khôi phục các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19 với phương châm "An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn", Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021 lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến cùng lúc trên nhiều kênh, bao gồm: website Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, website Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh (www.visithcmc.vn), Sàn thương mại điện tử Shopee và Đại lý Du lịch trực tuyến Traveloka.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021 bao gồm các hoạt động: Lễ phát động Cuộc vận động hiến kế khôi phục du lịch TP Hồ Chí Minh và cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề “Chung tay phục hồi du lịch”; hội thảo trực tuyến về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch; chương trình gặp gỡ, giao lưu trực tuyến với các travel blogger Ngô Trần Hải An, Khoai Lang Thang, Nhị Đặng; tọa đàm về chủ đề quảng bá và phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh với viên chức ngoại giao văn hóa của các lãnh sự quán các nước và các cơ quan báo chí, phóng viên nước ngoài tại Việt Nam…

Không gian hội chợ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến ứng dụng 2D và 3D có quy mô lên đến 100 gian hàng ảo của các doanh nghiệp du lịch uy tín và ngành du lịch các tỉnh, thành phố, được chia thành 2 nhóm: Nhóm dành cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, vận tải, dịch vụ, sản phẩm lưu niệm… và nhóm dành cho các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch địa phương, văn phòng đại diện, tổ chức du lịch quốc tế.

Các gian hàng được Ban tổ chức khuyến khích ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, bài trí gian hàng để gia tăng hiệu quả giới thiệu sản phẩm, điểm đến cũng như các hoạt động tương tác với du khách nhằm bảo đảm mục tiêu tham quan, tìm hiểu và mua sắm của du khách. Tại Ngày hội, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sẽ giới thiệu đến du khách những điểm đến mới, những sản phẩm du lịch đặc trưng của nhiều địa phương trên cả nước và những ứng dụng công nghệ mới trong ngành du lịch. Tại Hội chợ trực tuyến, du khách không chỉ tham quan mà còn có thể mua sắm trực tuyến các sản phẩm của các doanh nghiệp.

Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến là sự kiện đánh dấu sự đồng lòng của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhằm khôi phục hoạt động của ngành du lịch thành phố nói riêng và cả nước nói chung trong điều kiện tất cả các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Với TP Hồ Chí Minh, Ngày hội Du lịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tái tổ chức hoạt động, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch vào năm 2022 theo lộ trình và đón khách quốc tế khi được sự dồng ý của Chính phủ.

Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh là sự kiện thường niên được Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh với quy mô ngày càng lớn và nội dung ngày càng đa dạng, phong phú, sáng tạo. Đây là sự kiện được sự trông đợi của người dân thành phố, của du khách cũng như của các doanh nghiệp trên cả nước và ngành du lịch các tỉnh, thành phố.

Trong năm 2020, hơn 200 doanh nghiệp và 59 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh.