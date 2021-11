Nhiều tỉnh, địa phương sẵn sàng đón khách quốc tế trong tháng 11

Nhiều tỉnh, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thí điểm để đón khách quốc tế đến Việt Nam bắt đầu từ trung tuần tháng 11 này.



Phú Quốc sẵn sàng đón khách quốc tế vào ngày 20.11 tới đây. Ảnh: LĐ



Đầu tháng 11 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đồng ý với lộ trình đón khách quốc tế theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Theo đó, 5 địa phương bao gồm Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh sẽ là các điểm đến thí điểm đầu tiên trong việc đón khách du lịch quốc tế.



Đây được xem là một nỗ lực lớn của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp lữ hành với mong muốn đưa ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi mạnh mẽ trở lại trong trạng thái bình thường mới.



Trong buổi toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Du lịch Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế” do Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp cùng Báo điện tử Dân Việt tổ chức mới đây, đã cho thấy sự quyết tâm lớn của sở ban ngành địa phương, đơn vị kinh doanh trong việc sẵn sàng đón du khách quốc tế.



Buổi toạ đàm du lịch trực tuyến nhận được sự quan tâm, tham gia của các sở ban ngành địa phương. Ảnh: BTC



Theo ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày 11.11 vừa qua, 2 chuyến bay từ Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa hơn 400 du khách đến Khánh Hoà theo hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế của Bộ VHTTDL. Tất cả khách du lịch nhập cảnh bằng hộ chiếu vaccine đã được di chuyển an toàn từ sân bay đến khách sạn. Các nhân viên y tế cũng tiến hành xét nghiệm cho du khách nhằm đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19.



Ông Võ Huy Cường cũng tiết lộ thêm, tháng 11 sẽ có thêm gần 30 chuyến bay đưa du khách quốc tế đến Kiên Giang, Khánh Hoà và Đà Nẵng nghỉ dưỡng, tham quan theo chương trình thí điểm đón du khách quốc tế đến Việt Nam. Chủ yếu khách du lịch đến từ các thị trường tiềm năng là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…



Còn ông Bùi Quốc Thái - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang - cho hay, Phú Quốc sẽ đón chuyến bay đầu tiên đưa du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc vào 12h trưa 20.11. Trong đó, 13 cơ sở lưu trú đã được lựa chọn kỹ lưỡng để có thể phục vụ chu đáo, giúp du khách yên tâm hơn về sự an toàn khi đến đây nghỉ dưỡng.



“Tỉnh đã tổ chức tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 cho 100% dân số và người lao động 18 tuổi trở lên, 70% học sinh trong độ tuổi phổ thông trung học. Các công tác y tế cũng được chuẩn bị như sàng lọc y tế cho cộng đồng, thành lập các khu cách ly, khu điều trị nếu có tình huống xấu xảy ra” - ông Bùi Quốc Thái nhìn nhận.



Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam - chia sẻ, trong giai đoạn 1, du khách khi đến nghỉ dưỡng tại địa phương có thể tham quan phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.



Đặt kỳ vọng về hiệu quả mang lại từ việc thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11 này, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, giai đoạn thí điểm đầu tiên sẽ tập trung vào một số thị trường trọng điểm như Châu Âu, Đông Bắc Á, Australia, Châu Mỹ... Ngoài ra, cần cân nhắc vào tình hình thực tế để việc đón khách du lịch quốc tế được thực hiện một cách linh hoạt, không hạn chế về thị trường.



“Dự kiến của Bộ VHTTDL trong đợt đón thí điểm lần này là khoảng 3.000 - 5.000 khách/ tháng nhưng con số này sẽ tăng khi cả 5 địa phương cùng thực hiện thí điểm” - ông Nguyễn Trùng Khánh nhận định.



Hiện Tổng cục Du lịch và Bộ VHTTDL đang nghiên cứu và sẽ sớm xây dựng dự án truyền thông mang tên “Living fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn tại Việt Nam). Đồng thời sẽ kết hợp với các hãng truyền thông quốc tế lớn như CNN, CNBC… để có thể quảng bá rộng rãi, tiếp cận đến nhiều đối tượng du khách đa dạng.

