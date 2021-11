Khách quốc tế sẽ tới Việt Nam du lịch như thế nào?

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây ban hành văn bản số 4122 về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong đó có quy trình đón khách du lịch quốc tế.

Theo "Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam", việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chia theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11 với 5 địa phương đón khách gồm: TP.Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.



Phú Quốc là 1 trong 5 điểm đến đầu tiên sẽ thí điểm đón khách quốc tế ngay trong tháng 11 này. Ảnh: H.MAI

Quy trình 5 bước

Du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch trong giai đoạn thí điểm sẽ thực hiện quy trình gồm 5 bước cụ thể: Đăng ký chương trình du lịch; Xét duyệt nhân sự và cấp thị thực; Chuẩn bị trước chuyến bay; Thực hiện quy trình nhập xuất cảnh và Tham gia chương trình du lịch tại Việt Nam.

Trong đó, ở bước đầu tiên - Đăng ký chương trình du lịch: Du khách sẽ lựa chọn và đăng ký tham gia chương trình du lịch của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cung cấp dịch vụ trong giai đoạn thí điểm (chương trình du lịch quy định rõ về thông tin chuyến bay, cơ sở lưu trú, các dịch vụ tham quan, giải trí và thời gian của chương trình).

Doanh nghiệp lữ hành thông báo cho khách du lịch về các thủ tục cần thiết khi đăng ký tham gia chương trình du lịch. Chương trình du lịch được thiết kế trong khu vực và các cơ sở dịch vụ được địa phương cho phép, với thời gian tối đa là 90 ngày.

Sau khi hoàn thành chương trình du lịch (tối thiểu 7 ngày), nếu có nhu cầu ở lại Việt Nam để thăm thân, du khách phải phải đăng ký trước với doanh nghiệp lữ hành để hỗ trợ thủ tục bàn giao khách về địa phương nơi thăm thân và thực hiện việc giám sát y tế theo quy định hiện hành.

Ở bước xét duyệt nhân sự và cấp thị thực: Trước khi làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành quốc tế thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tư cách pháp nhân.

Doanh nghiệp trực tiếp gửi văn bản đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh qua giao dịch điện tử tại Cổng thông điện tử về xuất nhập cảnh (hướng dẫn tại website http://immigration.gov.vn). Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ thông báo kết quả kiểm tra, xét duyệt nhân sự cấp thị thực nhập cảnh. Văn bản trả lời sẽ có thêm mã QR code chứa đường link để tải ứng dụng IGOVN do Bộ Công an xây dựng nếu chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận sẽ thông báo lý do cụ thể.

Khách du lịch nhận thị thực tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Thị thực nhập cảnh có thời hạn phù hợp chương trình du lịch, nếu khách tiếp tục đăng ký chương trình du lịch tại các khu vực thuộc địa phương được cho phép đón khách du lịch quốc tế thì xem xét gia hạn tạm trú theo bảo lãnh của doanh nghiệp.

Trường hợp có thân nhân tại Việt Nam, hết thời gian du lịch (tối thiểu 7 ngày), nếu có nhu cầu tiếp tục ở lại để thăm thân thì được Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cho phép chuyển đổi mục đích nhập cảnh theo quy định.

Đối với trường hợp nhập cảnh vào Phú Quốc (được miễn thị thực nhập cảnh theo Nghị quyết số 80 của Chính phủ), doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị kiểm tra nhân sự trước khi nhập cảnh.

Du khách (bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) được yêu cầu xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ trước thời điểm xuất cảnh (tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm) và cần lưu ý các biện pháp phòng dịch thích hợp trên phương tiện vận chuyển trước khi nhập cảnh.

Khách du lịch tiến hành sàng lọc sức khỏe tại Cảng hàng không quốc tế nhập cảnh, bao gồm đo nhiệt độ và cài đặt ứng dụng IGOVN và ứng dụng PC-COVID.



Hành khách trên chuyến bay thí điểm hộ chiếu vắc xin từ Pháp về Việt Nam cuối tháng 9.2021. Ảnh: MINH TUẤN

Chương trình tham quan 7 ngày ra sao?

Theo quy trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, trong ngày tham quan đầu tiên, doanh nghiệp lữ hành tiếp nhận khách ra phương tiện vận chuyển và đưa khách về cơ sở lưu trú.

Tại cơ sở lưu trú, khách du lịch tự xét nghiệm Covid-19 dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế của cơ sở lưu trú hoặc được xét nghiệm bởi cơ quan y tế địa phương.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, khách du lịch tiếp tục tham gia chương trình du lịch; Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, khách du lịch sẽ được đưa đến cơ sở chữa bệnh đáp ứng điều kiện để điều trị y tế theo quy định. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành.

Từ ngày 1 - ngày 7, du khách chỉ được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký trước theo kế hoạch do doanh nghiệp du lịch tổ chức. Tuyệt đối không được tách đoàn hoặc rời khỏi khu vực đón khách đã được bố trí. Hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên của đoàn khách du lịch khác.

Khách du lịch tự theo dõi sức khỏe, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác hoặc có kết quả dương tính với Covid-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.

Đảm bảo tuân thủ “Thông điệp 5K” và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền trong mọi hoạt động của khách du lịch và của cơ sở cung ứng dịch vụ cho khách du lịch. Cơ sở lưu trú bố trí các kit xét nghiệm nhanh tại phòng khách sạn hoặc cung cấp theo yêu cầu, khuyến cáo khách du lịch tự xét nghiệm 2 - 3 ngày/lần và thông báo kết quả cho cơ sở lưu trú để theo dõi theo quy định.

Với khách đăng ký chương trình du lịch dưới 7 ngày tại các địa phương sẽ trở về nước theo các hướng dẫn và quy trình được công bố bởi quốc gia tương ứng.

Sau ngày thứ 7, những du khách đã đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày tiếp tục được xét nghiệm RT-PCR bởi nhân viên y tế hoặc cơ quan y tế địa phương vào ngày thứ 7 của chương trình du lịch.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, khách du lịch có thể đến các địa phương khác được phép đón khách du lịch quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói (danh mục các khu vực và địa phương đón khách được công bố theo từng giai đoạn của lộ trình đón khách quốc tế).

Nếu du khách có nhu cầu thăm thân tại các địa điểm khác ngoài các địa điểm đã được đón khách du lịch quốc tế, phải có văn bản đăng ký với đơn vị tổ chức để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định. Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.