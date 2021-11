Hội An mở cửa tham quan trở lại, giảm 50% giá vé vào phố cổ

Hội An sẽ mở cửa lại hoạt động tham quan du lịch, đồng thời giảm giá vé 50% khi tham quan phố cổ và các làng nghề truyền thống từ ngày 15.11.

Ngày 10.11, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết chính quyền thành phố đã quyết định mở cửa hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trở lại. Đồng thời, từng bước khôi phục lại hoạt động của ngành Du lịch và các ngành kinh tế - dịch vụ liên quan sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19.

Từ ngày 15.11, TP.Hội An sẽ tổ chức lại các hoạt động "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", “Phố đêm”; hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu và Cù Lao Chàm.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An, cho biết địa phương đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn du lịch trong tình hình mới; thực hiện đúng các yêu cầu của “Bộ tiêu chí an toàn du lịch" trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu Hội An "Du lịch Xanh"; tổ chức các chương trình tham quan khép kín dành cho du khách quốc tế đáp ứng đủ các yêu cầu về nhập cảnh và cách ly y tế...

Đồng thời, Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách; các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, điểm tham quan... cũng tung ra nhiều gói khuyến mãi dành cho du khách trong dịp này.

Trước đó, ngày 2.11, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 11.2021), Quảng Nam là một trong 5 địa phương được chọn thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn.

Trong tháng 11, hai Di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn cũng sẽ được thí điểm đón khách tham quan, mua sắm theo lịch trình được xây dựng.