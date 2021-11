Du lịch "trở lại đường băng"

Đoàn 200 khách Hàn Quốc vừa đặt chân lên đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) thưởng thức tour du lịch trọn gói khép kín 4 ngày 3 đêm với rất nhiều dịch vụ cao cấp tại đây.



Đã gần 2 năm qua không được đi đâu chơi do dịch Covid-19 nên khi sang Phú Quốc lần này, nhiều du khách chia sẻ rằng họ cảm thấy rất háo hức.



Khách vui một, chủ nhà phấn khởi mười. Bởi giá trị của nó không chỉ nằm ở nguồn lợi vật chất có được từ việc bán dịch vụ cho đoàn khách này mà còn nhiều lợi ích vô hình khác to lớn hơn.



Trước hết là tín hiệu tích cực về sự hồi sinh của ngành du lịch và các công ty lữ hành. Trước Phú Quốc ít ngày, Quảng Nam cũng đón đoàn khách Mỹ sang du lịch. Hiện, theo Tổng cục Du lịch, rất nhiều đoàn du khách quốc tế khác từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã đăng ký, đang chờ sang Việt Nam. Như vậy, chúng ta càng vững tin Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách năm châu. Các công ty du lịch sau thời gian dài kiệt quệ vì đại dịch nay đã có niềm tin về sự phục hồi và phát triển. Cũng từ đây, làm du lịch trong tình hình mới, các công ty phải thay đổi mạnh mẽ để thích ứng và vượt qua khó khăn. Mà sự đổi mới đã thể hiện khá rõ trong cách tiếp đón và tổ chức tour cho các đoàn khách Mỹ ở Quảng Nam và Hàn Quốc ở Kiên Giang, như tham quan khép kín, không tiếp xúc cộng đồng; lập kịch bản ứng phó cho từng tình huống bất trắc, ví dụ trong đoàn chẳng may có người trở thành F0…



Giá trị lớn khác là, Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp quan trọng về sự an toàn. Giữa bối cảnh các châu lục và khu vực trên thế giới còn căng mình chống lại Covid-19, Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng cũng chung cảnh ngộ. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam tự tin kiểm soát được và việc nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại hầu hết hoạt động, dịch vụ tại những địa phương từng là điểm nóng Covid-19 cho thấy chúng ta là điểm đến an toàn. Điều này cực kỳ quan trọng cho giai đoạn tiếp theo vì tiếng lành đồn xa, những đoàn khách trước hài lòng và yên tâm sẽ "kéo theo" nhiều đoàn khách khác.



Thêm một giá trị nữa, đó là qua đây càng tin tưởng vào năng lực, bản lĩnh, sáng tạo và đoàn kết của chúng ta, trước khó khăn đã không đầu hàng mà tìm cách tháo gỡ và vượt lên được. Hai năm 2020-2021, có lĩnh vực nào khó khăn hơn du lịch? Thay vì bó gối ngồi nhìn, toàn hệ thống từ trung ương tới địa phương, đơn vị đầu ngành và các công ty du lịch, hãng hàng không đã nỗ lực không ngừng để tìm lại "sinh hiệu" cho ngành công nghiệp không khói. Nếu thiếu thực lực, không quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết và sáng tạo thì khó mà đạp bằng mọi sóng gió như thế. Quả thật, cùng nhau, không có gì là không thể!



Phú Quốc là một trong năm địa phương được Chính phủ cho phép đón khách du lịch quốc tế sử dụng "hộ chiếu vắc-xin" trong giai đoạn 1 từ tháng 11-2021, bên cạnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ninh. Ngành du lịch và các địa phương còn phải cố gắng nhiều thêm nữa để thực hiện thành công, tạo đà cho du lịch sớm "trở lại đường băng", trong đó cần tránh sự bất nhất và cực đoan trong cách thức phòng chống dịch. Tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" về kiểm soát đi lại, vận chuyển hàng hóa vẫn còn đang xảy ra tại một số địa phương, gây phiền phức không ít cho hoạt động của các hãng lữ hành.

Theo Dương Quang (NLĐO)