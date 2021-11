Cách đi du lịch không bị 'dính' Covid-19

Sau thời gian dài bị stress bởi dịch bệnh, nhiều người trẻ mong được đi du lịch để xua tan những bức bối, mệt mỏi. Thế nhưng, làm sao để du lịch an toàn khi Covid-19 vẫn còn đó?





Theo Lê Thị Thu Phương (32 tuổi), nhà ở đường Phan Anh, Q.Tân Phú, TP.HCM, một trong những yếu tố quan trọng giúp chuyến đi du lịch suôn sẻ, an toàn trong hoàn cảnh dịch vẫn còn diễn biến khó lường, đó chính là phải tìm hiểu thật kỹ tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa phương định đến.



“Hiện nay, TP.HCM đang kiểm soát khá tốt dịch Covid-19. Thế nhưng, ở nhiều tỉnh miền Tây, hay các tỉnh có du lịch phát triển như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng... dịch có xu hướng tăng. Vì thế, phải tìm hiểu kỹ, liệu rằng nơi định đi du lịch có cách ly người từ vùng dịch hay không. Cũng như xem các tỉnh thành muốn đến tình hình dịch có nguy cơ tăng hay không”, Phương nói.



Cần tìm hiểu tình hình dịch bệnh nơi bạn muốn tham quan. Ảnh: Phạm Bá Duy



Cũng theo cô gái này, việc tìm hiểu không quá khó. Chỉ cần xem thông tin trên báo để được cập nhật liên tục. Ngoài ra, có thể tìm hiểu kỹ hơn, rõ ràng hơn ở trang web sở y tế của các tỉnh, thành.



Anh Trần Thành Vũ (28 tuổi), nhân viên Công ty Agency ở đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM, cho biết: “Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan nơi đến sẽ giúp mỗi người có thể: có cách lưu thông di chuyển phù hợp nhất, chọn được nơi lưu trú an toàn nhất, có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân”...



Chỉ đi khi đã tiêm 2 mũi vắc xin



Trong khi đó, Phan Thị Huyền Trang (25 tuổi), chủ tiệm spa Trang Phan, ở đường số 1, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết hiện nay các ca F0 ngoài cộng đồng còn nhiều. Nếu vô tình tiếp xúc sẽ ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe. Vì lẽ đó, chỉ nên đi du lịch khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, và mũi thứ 2 đã được 14 ngày.



Ngoài ra, Trang cũng cho rằng ở nhiều địa phương hay các hãng hàng không yêu cầu du khách đến buộc phải có giấy xác nhận âm tính mới được đặt chân đến. “Nên trước khi đi du lịch, cần chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu trên”, Trang nói.



Nguyễn Vũ Bình An (25 tuổi), nhân viên của một công ty truyền thông ở Q.10, TP.HCM, cho biết giờ đây cuộc sống đã bình thường mới, phải sống thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Trong khi du lịch là một nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai. Thế nên thời điểm này có khá nhiều người, đặc biệt là giới trẻ rục rịch đi du lịch.



“Để du lịch an toàn, phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tuân thủ tuyệt đối 5K. Hạn chế tiếp xúc với người khác ở những điểm công cộng. Khi giao dịch ở các quán ăn, khách sạn... nên thanh toán trực tuyến nhằm tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm”, An nói.



Chỉ đi du lịch khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu



Còn Lê Phú Quân (30 tuổi), nhà ở hẻm 28 Phan Tây Hồ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cho rằng có một số tỉnh, thành yêu cầu người ở nơi khác đến phải khai báo y tế. Vì thế, mọi người hãy khai báo y tế trung thực và thường xuyên sau mỗi ngày. Đó vừa là cách bảo vệ sức khỏe bản thân lẫn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Trang bị những vật dụng y tế cần thiết



Phú Quân cũng nói thêm: “Mỗi chuyến du lịch có thể kéo dài lên đến 4, 5 ngày. Hãy cẩn thận bằng cách tự trang bị những kính chống giọt bắn, thật nhiều khẩu trang y tế, các chai nước rửa tay sát khuẩn... xem chúng là vật bất ly thân. Có như vậy sẽ phòng ngừa được dịch bệnh, có được sự an toàn khi đi du lịch”.



Huỳnh Thị Thanh Trúc (27 tuổi), nhân viên Công ty TNHH Kim Bình Long, đường Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho biết hiện nay nhu cầu đi du lịch của những người trẻ sinh sống ở TP.HCM tăng cao. Nhất là sau một thời gian dài mọi người gặp nhiều stress vì dịch bệnh, vì siết chặt giãn cách... Tuy nhiên, đừng quá chủ quan mà có thể rước bệnh vào bản thân.



“Nếu cảm thấy bản thân có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... thì hãy lùi thời gian đi du lịch. Ở những điểm du lịch thường đông người, hãy biết hạn chế tụ tập. Đặc biệt phải thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn phòng ngừa Covid-19...”, Trúc nói. Cũng theo Trúc, các tín đồ yêu thích du lịch cần bổ sung thường xuyên những thực phẩm giàu tính đề kháng như: tỏi, hành, các loại trái cây giàu vitamin... để tăng cường hệ miễn dịch cho bản thân, trước khi lên đường du lịch.

Theo LÊ THANH (TNO)