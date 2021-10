Khôi phục và phát triển du lịch: Đừng để mỗi nơi một kiểu

Ông Vũ Thế Bình – Phó chủ tịch Thường trựcHiệp hội Du lịch Việt Nam: "Hiện nay đúng là có xảy ra tình trạng mỗi tỉnh có một quy định khác nhau. Điều này gây khó khăn cho việc phát triển hồi phục kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Trong du lịch không có khái niệm biên giới giữa các địa phương, trong bối cảnh hiện tại cũng chỉ có khái niệm giữa các vùng an toàn và vùng không an toàn. Dù hiện nay Chính phủ cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về việc phòng chống dịch và đảm bảo sản xuất kinh doanh nhưng nhiều tỉnh vẫn rất lo ngại. Tôi mong là các địa phương sẽ nghĩ thoáng một chút để phát triển du lịch trở lại". Ông Nguyễn Văn Trí – Giám đốc khách sạn Victoria (Lào Cai): "Thời điểm hiện tại, do tác động của dịch bệnh nên hoạt động đón khách quốc tế vẫn chưa thể thực hiện được. Với khách du lịch nội địa, hoạt động di chuyển và lưu trú đã cởi mở hơn. Tuy nhiên, đa số du khách vẫn có những rào cản tâm lí nhất định. Lượng khách đến từ Hà Nội do khách sạn tiếp đón vẫn ở mức thấp. Đây cũng là những khó khăn chung của khối khách sạn và doanh nghiệp du lịch. Trong thời gian tiếp theo khi hoạt động tiêm chủng đạt ngưỡng cộng đồng, các chính sách sẽ tiếp tục được nới lỏng và mở cửa hơn. Từ đó, các du khách sẽ giảm bớt những rào cản về mặt thủ tục và tâm lý. Thanh Tùng (ghi)