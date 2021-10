Đảm bảo an toàn khi mở cửa du lịch

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Dựa vào những quy định này, Gia Lai đã xây dựng kế hoạch cho giai đoạn phục hồi ngành “công nghiệp không khói”.

Du lịch Gia Lai "ngủ đông" nhưng không ngủ quên

Núi lửa Chư Đang Ya là một trong những điểm đến hấp dẫn ở Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc



Các địa phương trong cả nước đang chủ động kế hoạch đón khách là tín hiệu vui tươi cho bức tranh du lịch sau nhiều tháng ảm đạm. Bên cạnh đó, việc mở lại đường bay Pleiku đến các tỉnh, thành cũng tạo tiền đề nối lại thị trường du lịch. Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: Để chuẩn bị mở cửa trở lại, ngành du lịch ưu tiên xây dựng các chương trình du lịch an toàn cho khách nội địa, đồng thời triển khai “Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch” để hỗ trợ thông tin cho du khách, hướng dẫn thủ tục và một số quy định cụ thể.



Chương trình kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực như Đak Lak, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng được tái khởi động đảm bảo tiêu chí an toàn theo quy định chung của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Các địa phương thống nhất đưa ra những quy định đồng bộ để phối hợp nhịp nhàng đón khách “luồng xanh”. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng vừa ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến, xây dựng điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời bước đầu lựa chọn một số mô hình có điều kiện thuận lợi về nông nghiệp và bản sắc văn hóa để khảo sát, định hướng cho địa phương xây dựng các sản phẩm theo hướng an toàn, khép kín, phù hợp với nhu cầu trong bối cảnh “bình thường mới”.



Đối với doanh nghiệp, các quy định, chính sách nhất quán trong thời điểm hiện tại là cần thiết để tái khởi động hoạt động du lịch. Ông Hoàng Phương-Giám đốc Công ty TNHH truyền thông du lịch Le Pleiku-chia sẻ: “Với quy định vừa ban hành của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, hướng dẫn của ngành chủ quản, chúng tôi đã sẵn sàng phương án hoạt động trở lại. Dịch Covid-19 đã định hình lại lối sống của con người, nhiều thói quen thay đổi sau bình thường mới, nhất là thói quen xê dịch. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp du lịch đang rất nóng lòng đưa du lịch trở lại đường băng với điều kiện đảm bảo tuyệt đối về phòng-chống dịch và chúng tôi cố gắng đáp ứng điều đó”.

Để chuẩn bị mở cửa trở lại, ngành du lịch Gia Lai ưu tiên xây dựng các chương trình du lịch an toàn gắn với phòng-chống dịch. Ảnh: Hoàng Ngọc



Ông Nguyễn Chí Nguyện-Giám đốc Công ty du lịch Tây Nguyên Xanh-cho hay, nhân lực ngành du lịch của tỉnh mới chỉ được tiêm 1 mũi vắc xin cách đây 2 tuần và để tiêm đủ 2 mũi cũng phải đến hết quý IV-2021. Cũng theo ông Nguyện: “Với lộ trình này, phải đầu năm 2022, nhân lực du lịch mới đủ điều kiện cơ bản để hoạt động. Bù lại, trong thời gian này, chúng tôi thí điểm đón khách để tìm hiểu tâm lý, nhu cầu, rút kinh nghiệm khi trở lại hoạt động đầy đủ. Chúng tôi cũng cần có hướng dẫn cụ thể về phương thức vận tải, đưa đón hành khách, điều kiện tham quan điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ cho nhất quán, tránh kiểu “mạnh ai nấy làm”.



Trao đổi sau buổi họp bàn kế hoạch mở cửa du lịch vào sáng 24-10, ông Hà Trọng Hải-Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh-thông tin: “Phòng-chống dịch gắn với du lịch an toàn vẫn là điểm then chốt để mở cửa nền kinh tế nói chung, mở cửa du lịch nói riêng. Để làm được điều đó cần đảm bảo các tiêu chí về vắc xin; điểm đến, khu du lịch, cơ sở lưu trú phải là vùng xanh. Liên kết vùng cũng cần những quy định chung, thống nhất phối hợp nhịp nhàng, mang đến cảm giác an toàn, thuận lợi cho du khách thì mới kích cầu được du lịch trong trạng thái bình thường mới”.



HOÀNG NGỌC