Triển khai khôi phục Du lịch nội địa trên toàn quốc

Theo đó, ông Vũ Thế Bình - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết triển khai “Chương trình khôi phục Du lịch nội địa toàn quốc khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 đợt 4”.





Khôi phục du lịch nội địa dựa trên tiêu chí an toàn



Cùng với việc khởi động lại chương trình đón khách quốc tế tới Phú Quốc mà Bộ VHTTDL, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thống nhất với Hiệp hội Du lịch cách tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng và triển khai Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc. Định hướng cơ bản của Chương trình là ngành Du lịch phải khôi phục và phát triển trong trạng thái "sống chung với Covid-19" khi yếu tố an toàn (cho khách du lịch, cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cho cả xã hội) đã trở thành một yêu cầu bắt buộc cho ngành kinh tế du lịch.



Đồi hoa Mã tiền thảo tại Sapa khiến khách du lịch ngẩn ngơ. (Ảnh: Thanh Hà)



Chương trình có chủ đề "Kết nối xanh du lịch Việt Nam" với nội dụng được xây dựng dựa trên các tiêu chí an toàn: Đối với khách du lịch, từ 18 tuổi trở lên cần đảm bảo tiêm đầy đủ các liều tiêm ngừa Covid-19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng.



Hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2, cần có xác nhận của Sở Y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà. Có thời gian tính từ khi khỏi bệnh không quá 12 tháng. Khách du lịch dưới 18 tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch ra ngoài tỉnh, thành phố nơi cư trú. Có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch nội tỉnh, thành phố nơi cư trú.



Đối với doanh nghiệp lữ hành: 100% người lao động được tiêm đầy đủ các liều tiêm ngừa Covid-19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng. Hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2, cần có xác nhận của Sở Y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà. Có thời gian tính từ khi khỏi bệnh không quá 12 tháng.



Người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách phải được xét nghiệm 3 ngày/1 lần hoặc trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm bắt đầu công việc có tiếp xúc với khách. Người lao động chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 chỉ được làm việc trực tuyến hoặc tại phòng làm việc độc lập.



Đối với người lao động thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách như hướng dẫn viên, lái xe, phụ xe, MC team building của chương trình du lịch... công ty lữ hành cần có những quy định cụ thể như: Không tiếp xúc với những người còn lại trong công ty hoặc tiếp xúc tại những nơi quy định; có trang thiết bị cần thiết để ngăn chặn lây lan dịch bệnh tại những nơi quy định giao dịch, trao đổi trực tiếp giữa người lao động thường xuyên tiếp xúc với khách và những người còn lại.



Du khách chụp ảnh tại vườn hoa hồng tại Sapa. (Ảnh: Thanh Hà)





Hình thức tổ chức chương trình: theo hình thức khép kín, có sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ của công ty lữ hành trong suốt quá trình tư vấn du lịch, cung cấp dịch vụ của công ty cũng như của các đơn vị cung cấp dịch vụ khác trong suốt quá trình thực hiện chương trình du lịch. Có báo cáo đánh giá sau khi kết thúc và theo dõi xử lý tình huống có thể xảy ra đối với người lao động và thành viên đoàn khách sau chuyến đi trong một thời gian nhất định.



Ngoài bảo hiểm du lịch trong chương trình du lịch, công ty có thể quy định bổ sung bảo hiểm đối với trường hợp phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Chỉ lựa chọn các điểm du lịch và đơn vị cung cấp dịch vụ cho đoàn khách đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chung và các tiêu chí của đơn vị quy định. Xây dựng tuyến du lịch và các phương án vận chuyển du lịch theo lộ trình đảm bảo an toàn, quy định các điểm được dừng trong tour, điểm đón trả khách.



Hợp đồng lữ hành phải có các điều khoản liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. Nội dung tính toán đến cả phương án bất ngờ xảy ra và chi phí phát sinh có liên quan như hoãn, hủy, cách ly một vài khách hay cả đoàn khách…



Có hướng dẫn chi tiết quy định đối với hướng dẫn du lịch, lái xe/phụ xe thực hiện các quy định phòng chống dịch bao gồm các nội dung chung cần phải tuân thủ và những nội dung bổ sung phụ thuộc vào tính chất từng đoàn khách du lịch.



Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc: Cần quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá





Màu tím ngăn ngắt của hoa Mã tiền thảo hút hồn du khách. (Ảnh: Thanh Hà)



Có quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo mức độ an toàn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch của công ty.



Đối với cơ sở lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ du lịch: Đơn vị cung cấp dịch vụ cho khách du lịch bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ, điểm tham quan, nhà hàng, cơ sở tổ chức hội nghị hội thảo, cửa hàng bán đồ lưu niệm… 100% người lao động được tiêm đầy đủ các liều tiêm ngừa Covid-19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng.



Hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2, cần có xác nhận của Sở Y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo qui định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà. Có thời gian tính từ khi khỏi bệnh không quá 12 tháng. Người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách phải được xét nghiệm 3 ngày/1 lần. Người lao động chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 chỉ được làm việc trực tuyến hoặc tại phòng làm việc độc lập.



Qui định chung cho tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động và khách; thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả nhân viên và khách; cung cấp sản phẩm vệ sinh khử khuẩn, hoặc bố trí chỗ rửa tay với nước sạch và xà phòng tại khu vực làm việc, tham quan, cung cấp dịch vụ. Có hướng dẫn và biện pháp nhắc nhở sử dụng.



Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật… tại các khu vực làm việc, khu cung cấp dịch vụ tối thiểu 1 lần/ngày; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy… tối thiểu 2 lần/ngày. Đảm bảo giữa khoảng cách an toàn trong giao tiếp, làm việc, tham gia chương trình du lịch.



Người nọ cách người kia tối thiểu 2 m tại khu vực làm việc, cung cấp dịch vụ. Tham gia chương trình du lịch nhóm nọ cách nhóm kia 2 m. Số lượng khách của mỗi đoàn khách đảm bảo đúng quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương có điểm đến du lịch trong Chương trình. Có quy trình xử lý tình huống khi phát hiện người lao động hoặc khách xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc là F0, tiếp xúc với F0. Có quy trình xử lý chất thải và rác trong trường hợp phát hiện F0 hoặc người tiếp xúc với F0 là người lao động hoặc khách.



Quy định riêng với một số đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch chính. Đối với điểm đến du lịch thuộc vùng xanh và đủ điều kiện hoạt động theo tiêu chí an toàn phòng chống dịch: Phục vụ số lượng khách tại cùng một thời điểm không được quá 30% công suất điểm đến. Bố trí phòng lưu trú cho khách: Bố trí 2 người/phòng trở lên theo gia đình hay nhóm khách có cùng yếu tố dịch tễ. Trường hợp khách lẻ và không cùng yếu tố dịch tễ phải bố trí phòng ở riêng, không chung với những khách khác.



Cơ sở lưu trú phục vụ ăn uống: Ưu tiên phục vụ ăn uống trên phòng, nếu phục vụ ăn uống tại nhà hàng thì tuân thủ các quy định về cơ sở ăn uống. Bố trí bàn ăn riêng cho từng gia đình hoặc nhóm, nhóm nọ cách nhóm kia tối thiểu 2m. Bố trí chỗ ăn uống cho đoàn khách đảm bảo đoàn nọ cách đoàn kia tối thiểu 3 m, ưu tiên bố trí khu vực riêng rẽ. Có biện pháp yêu cầu khách hạn chế đi lại trong nhà hàng. Bố trí ăn uống phục vụ tại bàn. Chỉ tổ chức ăn buffet trong trường hợp tình hình dịch tại địa phương có cơ sở lưu trú, nhà hàng và địa phương có của đoàn khách đến không có trường hợp F0 trong vòng 14 ngày.



Phải bố trí ít nhất một phòng riêng để cách ly khách trong trường hợp cần thiết. Bố trí tối thiểu 3 bộ quần áo và dụng cụ bảo hộ cho nhân viên sử dụng khi cần thiết.



Cơ sở cung cấp dịch vụ hội nghị hội thảo cần kiểm tra việc đảm bảo quy định chung về an toàn đón và phục vụ khách hội nghị hội thảo trong tình hình dịch. Cung cấp phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho đơn vị tổ chức, xây dựng tình huống bất ngờ liên quan đến đặc điểm và tính chất của từng hội nghị hội thảo. Kiểm tra yếu tố dịch tễ của nguồn khách trước khi thực hiện tổ chức hội nghị hội thảo.



