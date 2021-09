Mở cửa du lịch: Người dân, doanh nghiệp chờ tour Cần Giờ

Không chỉ người dân háo hức được "nạp năng lượng" với tour Cần Giờ mà nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng cho biết đã sẵn sàng với sản phẩm du lịch đặc biệt này.

Nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành cho biết đã sẵn sàng kích hoạt lại hoạt động khi huyện Cần Giờ dự kiến mở lại tour du lịch ngay trong cuối tháng 9.

Háo hức chờ tour Cần Giờ

Chị Ngọc Huyền (ngụ quận Bình Tân) vui mừng khi nghe thông tin huyện Cần Giờ sắp đón khách du lịch trở lại. Ở nhà liên tục 3-4 tháng qua vì Covid-19, hạn chế tối đa ra ngoài nên vợ chồng chị và các con đã rất muốn được đi du lịch.

"Trước đây, gia đình tôi hay đi chơi xa nhưng trong tình hình hiện nay có vẻ không khả thi. Cần Giờ ngay tại TP.HCM, lại có nhiều mảng xanh nên tôi thấy đề xuất mở lại hoạt động du lịch ở đây rất phù hợp, sẽ bớt ngột ngạt sau nhiều tháng qua. Nếu mở lại và đáp ứng đủ điều kiện an toàn, gia đình tôi sẽ xuất phát ngay", chị Huyền nói.

Rừng Sác là điểm đến không thể bỏ lỡ khi tham quan Cần Giờ. Ảnh: B.T.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Mẫn - Trưởng phòng Truyền thông - Marketing của công ty TST Tourist, cho biết không chỉ người dân muốn được đi du lịch mà sau thời gian dài ngành du lịch đóng cửa, các doanh nghiệp rất mong muốn được phục hồi. Hầu hết doanh nghiệp du lịch lữ hành đều có sẵn các tour nội đô ở TP.HCM.

Trước thông tin TP.HCM bắt đầu mở cửa ngành du lịch với tour đi Cần Giờ, ông Mẫn khẳng định đội ngũ nhân lực các bộ phận hiện nay đã đáp ứng yêu cầu về "thẻ xanh", sẵn sàng khôi phục lại hoạt động. Ngoài ra, về mặt sản phẩm du lịch, doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng. Hiện TST Tourist đang có 8 sản phẩm du lịch đến Cần Giờ, Củ Chi với các tour từ 1-2 ngày.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, nhận định thông tin Cần Giờ, cũng như một số điểm du lịch khác có triển vọng mở cửa đón du khách sau thời gian nghỉ dịch là một tín hiệu mới, kích hoạt trở lại hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú.

"Suốt thời gian qua, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động điều hành, nghiên cứu thị trường và giữ tương tác với khách hàng nên không mất quá nhiều thời gian khởi động lại hoạt động tổ chức tour. Đặc biệt là tuyến Cần Giờ, vốn nằm trong chuỗi sản phẩm văn hoá - lịch sử Biệt động Sài Gòn, đã tạo dấu ấn khá tốt với khách hàng trước dịch", bà Thu nói.

Tour Cần Giờ phải đảm bảo an toàn

Huyện Cần Giờ cùng với quận 7 và huyện Củ Chi đang là một trong ba "vùng xanh" tại TP.HCM với tỷ lệ ca mắc Covid-19 trong cộng đồng giảm mạnh và độ phủ vaccine ở mức cao.

Ông Lê Minh Dũng - Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ, cho biết sau ngày 15/9, huyện sẽ thí điểm mở lại một số hoạt động theo lộ trình. Ở giai đoạn 1, từ ngày 16/9 - 31/10, bên cạnh thí điểm mở thêm một số hoạt động sản xuất tại địa phương thì Cần Giờ cũng tính đến nới dần hoạt động du lịch. Dự kiến đến 30/9, Cần Giờ có thể mở tour thí điểm đầu tiên.

Huyện Cần Giờ cho biết đã có kế hoạch xây dựng tour du lịch khép kín, cung đường khép kín khi khôi phục du lịch. Ảnh: Llngvyen, Kimkyoungim.

Cụ thể, huyện này đề xuất mở hoạt động 1 tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục dịch vụ, xem xét mở lại hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời, dịch vụ ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ đảm bảo giãn cách theo quy định dưới 20 người, tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế.

Ông Lê Minh Dũng khẳng định để khôi phục du lịch, huyện đã có kế hoạch, trong đó xây dựng tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, hành khách không được đi ngang, đi dọc, mà chỉ ở trong khu vực nhất định.

Theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành, một trong những khó khăn khi mở lại tour du lịch Cần Giờ là tính an toàn tại điểm đến. Sau một thời gian dài đóng cửa, nhiều điểm đến, cơ sở du lịch bị xuống cấp. Do đó cũng cần tính đến chuyện cải tạo cơ sở vật chất cũng như đáp ứng các tiêu chí an toàn phòng dịch.

Đại diện Vietravel cho biết tùy thuộc vào mức độ kiểm soát của dịch bệnh, doanh nghiệp sẽ tiến hành tổ chức tour. Với sản phẩm Cần Giờ, trước dịch công ty đã có chương trình 1-2 ngày để du khách lựa chọn.

"Tuy nhiên hiện nay, công ty sẽ điều chỉnh lịch trình, điểm tham quan, nhà hàng… được sử dụng trong tour phù hợp với thực tế và nhằm đảm bảo tiêu chí an toàn cao nhất", vị này nói.

Bà Trần Thị Bảo Thu cho biết thêm, thời gian tới, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour sẽ chú trọng thật kỹ trong công tác phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, đối tác để triển khai tổ chức tour Cần Giờ nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ của du khách và đội ngũ nhân sự tổ chức tour của công ty.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đã chỉ đạo khi Cần Giờ mở tour du lịch nội địa, quan trọng nhất là kế hoạch du lịch, bố trí lực lượng, điểm đến phải an toàn, người dân đi du lịch phải an toàn. Ông nhấn mạnh, nếu có rủi ro thì phải chuẩn bị phương án xử lý.