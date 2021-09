Hội An chưa an toàn đón khách khi tỉ lệ phủ vaccine còn thấp

Hội An đủ năng lực và đã sẵn sàng để đón khách quốc tế khi mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Hội An lại chưa đủ “năng lực” an toàn do tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là trong ngành lao động du lịch còn thấp khi mới chỉ hơn 2.000/13.000 lao động trong ngành Du lịch được tiêm vaccine.



Hội An đã sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch trở lại. Ảnh: Tường Minh

Đã sẵn sàng đón khách

Cùng với Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội An của Quảng Nam là địa phương được chọn để mở rộng việc mở cửa đón khách quốc tế nếu việc thí điểm ở Phú Quốc (Kiên Giang) thành công.

Đây không phải là việc gì mới lạ đối với Hội An bởi theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - từ tháng 4.2021, khi dịch chưa bùng phát trở lại, Quảng Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế để trình Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch ở khu vực nam Hội An.

Trong đó, dự kiến đón khách quốc tế trở lại theo mô hình “hộ chiếu vaccine” ở một số khu phức hợp khép kín trong tháng 7.2021 và được bộ đánh giá cao. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thực hiện được do dịch COVID-19 bùng phát trở lại và kéo dài đến thời điểm này.

“Hiện chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chờ mô hình thí điểm đón khách ở Phú Quốc. Nếu Phú Quốc ổn thì chúng tôi sẵn sàng triển khai việc mở cửa theo kế hoạch của bộ. Khi đó, chúng tôi bước đầu sẽ triển khai việc đón khách bằng chuyến bay charter (bay theo chuyến) đến một số khu phức hợp ở nam Hội An và tùy diễn biến dịch bệnh ở thời điểm đó sẽ tính toán cho việc mở rộng hơn” - ông Hồng cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An - thì từ đầu năm đến nay, Hội An đã có nhiều đợt “tập dượt” việc đón khách khi đã đón hơn 15.000 công dân Việt Nam về từ nước ngoài cách ly có thu phí tại khoảng 20 cơ sở lưu trú, chủ yếu trên địa bàn thành phố Hội An. Và trong số này đã ghi nhận hơn 40 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên các đơn vị lữ hành, khách sạn đã phối hợp thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch và không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây lan ra cộng đồng.

Mới chỉ hơn 2.000 lao động được tiêm vaccine

Một trong những yếu tố cần để các địa phương quyết định có hay không việc mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước thời gian tới đây là tỉ lệ phủ vaccine trong toàn dân, đặc biệt là các lao động phục vụ trong ngành Du lịch, dịch vụ. Hội An hiện có khoảng 13.000 lao động hoạt động trong ngành Du lịch, dịch vụ (cả tỉnh Quảng Nam khoảng 18.000). Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có hơn 2.000 lao động được tiêm vaccine COVID-19.

Đây là một tỉ lệ khá thấp, đồng nghĩa với việc “năng lực” an toàn đối với việc đón khách của Hội An đến thời điểm này vẫn còn thấp.

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho hay, việc mở cửa trở lại với du lịch Hội An tùy thuộc rất lớn vào tỉ lệ phủ vaccine cho lao động ngành Du lịch tại đây và rộng hơn là toàn dân trên địa bàn Hội An. Nếu từ đây đến khi kết thúc việc thí điểm đón khách ở Phú Quốc mà tỉ lệ tiêm vaccine ở Hội An đạt mức cao thì sẽ thuận lợi hơn trong việc tính toán mở rộng phạm vi đón khách.

Được biết, trong Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh này ban hành, việc ưu tiên tiêm đủ vaccine phòng dịch COVID-19 cho lao động ngành Du lịch cần hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, điều khó khăn là nguồn vaccine phân bổ về Quảng Nam chưa nhiều, trong khi tỉnh còn phải ưu tiên phân bổ cho một số huyện, thị xã, thành phố trọng điểm có nhiều hoạt động công nghiệp cũng như đội ngũ giáo viên để bước vào năm học mới. Muốn nâng tỉ lệ phủ vaccine đối với lao động ngành Du lịch, Hội An và Quảng Nam, hiện cũng không còn cách nào khả thi hơn ngoài việc “kiến nghị lên Trung ương”…