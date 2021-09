Chìa khóa "mở cửa bầu trời": Thẻ thông hành xanh cho thị trường nội địa

TP HCM: Doanh thu du lịch lữ hành bằng 0 Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy doanh thu du lịch lữ hành trên cả nước 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 4.500 tỉ đồng, giảm 61,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2021 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước như: Khánh Hòa giảm 89,1%; Quảng Nam giảm 82,4%; TP HCM giảm 52,2%; Hà Nội giảm 50,3%... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 254.300 tỉ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ. Một số địa phương có mức giảm mạnh về doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống như Hà Nội và Bình Dương cùng giảm 21,5%; TP HCM giảm 20%; Đà Nẵng giảm 14,3%... Riêng tại TP HCM, doanh thu thương mại dịch vụ trong tháng 8-2021 tiếp tục sụt giảm. Trong đó, hoạt động du lịch lữ hành tiếp tục ghi nhận không phát sinh doanh thu trong tháng 8.