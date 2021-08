Tổng cục Du lịch xây dựng hệ thống chứng nhận số tiêm vaccine

Để thực hiện thí điểm đón khách quốc tế, Tổng cục Du lịch đã xây dựng hệ thống chứng nhận số tiêm vaccine phòng Covid-19 theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây được xem là công cụ quan trọng góp phần bảo đảm du lịch an toàn.

Tích hợp "Tờ khai y tế" trên ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

Hộ chiếu vaccine được coi là công cụ quan trọng góp phần bảo đảm du lịch an toàn. Nguồn ảnh: Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch).

Hộ chiếu vaccine có thể hiểu là tài liệu xác nhận một người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19. Hộ chiếu này hỗ trợ bảo đảm an toàn với dịch bệnh trong quá trình đi lại. Nếu được xác thực trên nền tảng số, nó sẽ tạo thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi, tra cứu khi cần thiết.

Trên thế giới, một số quốc gia, tổ chức cũng đã thử nghiệm, áp dụng những công cụ chứng nhận số tương tự với các tên gọi khác nhau, như: Liên minh châu Âu (EU) áp dụng Chứng nhận số Covid-19 dùng đi lại trong khối; Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) phát triển Thẻ thông hành số (Digital Travel Pass); Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và Common Project phát triển Thẻ thông hành chung (Common Pass); Tập đoàn IBM áp dụng Thẻ thông hành y tế số (Digital Health Pass)...

Tại Việt Nam, vừa qua, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine đối với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc (Kiên Giang). Để sẵn sàng đón khách quốc tế khi hoạt động du lịch quốc tế mở cửa trở lại, Tổng cục Du lịch đã chủ động xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm vaccine trên website tại địa chỉ https://travelpass.tourism.vn, với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế.

Hệ thống này cung cấp quy trình thủ tục kiểm soát, xác thực, cập nhật hồ sơ y tế của khách quốc tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, khi nhập cảnh vào Việt Nam, trong quá trình đi lại, du lịch ở Việt Nam cho đến khi xuất cảnh rời Việt Nam. Đây là hệ thống được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng những quy định về an ninh, an toàn và bảo mật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đến và đi của khách quốc tế.

Hiện hệ thống chứng nhận tiêm chủng vắc-xin đã được tích hợp trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Người dùng có thể sử dụng app này để khai báo chứng nhận tiêm chủng vaccine; đồng thời tiếp cận và tận dụng hệ sinh thái các tiện ích thông minh trên ứng dụng như tìm kiếm điểm đến an toàn, cập nhật thông tin dịch bệnh ở các địa phương, bản đồ số du lịch an toàn, theo dõi sức khỏe, bảo hiểm du lịch, vé điện tử, mua sắm dịch vụ, quản lý tour du lịch, khám phá điểm đến... Ứng dụng này vẫn đang tiếp tục được nâng cấp theo hướng toàn diện, đồng bộ hơn để phục vụ người dùng hiệu quả nhất, góp phần bảo đảm du lịch an toàn trong bối cảnh mới.