Tích hợp "Tờ khai y tế" trên ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn.” Nguồn: vietnamtourism.gov

Thông tin từ Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 29/8 cho biết ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” đã chính thức tích hợp tính năng “Tờ khai y tế” theo quy định của Bộ Y tế.

Dữ liệu khai báo được liên thông trực tiếp đến Hệ thống quản lý khai báo y tế của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Đây là một tính năng rất thiết thực, tạo thuận lợi cho người dùng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” có thể khai báo y tế theo quy định mà không cần phải chuyển sang nền tảng khác.

Cụ thể, tính năng “Tờ khai y tế” được hiển thị ngay tại màn hình đầu tiên khi truy cập vào ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn.”

Người dùng có thể thực hiện việc khai báo y tế theo đúng mẫu tờ khai Bộ Y tế đã quy định với những thao tác rất dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Việc khai báo y tế thường xuyên sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho du khách, giúp các cơ quan chức năng kiểm soát, quản lý và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” của Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt từ tháng 10/2020 nhằm cung cấp cho khách du lịch công cụ hữu ích trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo Tổng cục Du lịch, bên cạnh cạnh tính năng tờ khai y tế, ứng dụng đang được nâng cấp, tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích khác như đăng ký và khai báo an toàn COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh du lịch, hệ thống chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19, bản đồ số du lịch an toàn, theo dõi hồ sơ sức khỏe, bảo hiểm du lịch, vé điện tử, mua sắm dịch vụ…

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/8, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Tám này ước tính đạt 9.3000 lượt người, tăng 24,4% so với tháng trước và giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng của năm 2021, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 105.000 lượt người, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng của năm 2021 ước tính đạt 4.500 tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng mức và giảm 61,8% so với cùng kỳ năm 2020. Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng qua giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là: Khánh Hòa giảm 89,1%; Quảng Nam giảm 82,4%; Thừa Thiên-Huế giảm 63,9%; Nghệ An giảm 66,1%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 52,2%; Hà Nội giảm 50,3%; Hải Phòng giảm 47,1%; Đà Nẵng giảm 41,9%; Cần Thơ giảm 29,8%; Quảng Ninh giảm 28,4%...

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, từ tháng 4/2020 đến nay, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa 8 tháng của năm 2021 đạt 31,2 triệu lượt (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó có 16,1 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 136.520 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng qua, Tổng cục Du lịch đã tham mưu, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình đề án “Mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm;” trình Bộ trưởng ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025...