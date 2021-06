Liên kết vườn trong hoạt động du lịch canh nông

Việc liên kết giữa các nhà vườn trong vùng nông nghiệp không còn là chuyện hiếm, nhưng liên kết giữa các vườn sản xuất nông nghiệp để tổ chức hoạt động du lịch canh nông là thay đổi phù hợp nhu cầu và góp phần mở rộng hướng đi cho các khu - điểm du lịch canh nông. Nếu hoạt động liên kết này làm tốt và bền vững, cũng góp phần quảng bá sản phẩm, thu hút du khách, tăng thêm thu nhập và thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch canh nông tại Lâm Đồng.



Du lịch canh nông: Hướng đi đầy triển vọng

Cùng với khu bảo tàng nông cụ, Green Box còn trưng bày kỷ lục quả bí ngô khổng lồ (Ảnh chụp trước ngày 27/4)



Trước khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát (trước ngày 27/4/2021), ông Nguyễn Nam (55 tuổi) ở đường Cao Bá Quát - Phường 8 - Đà Lạt có khoảng 1 sào trồng phúc bồn tử và liên kết với điểm du lịch Green Box đón khách du lịch. Ngoài ra, ông còn có 2 sào đất vườn sản xuất rau an toàn. Ông Nam sản xuất rau thương phẩm theo phương pháp an toàn hơn 10 năm và khoảng một năm trở lại đây, ông chuyển đổi 1 sào rau sang trồng phúc bồn tử và liên kết đón khách, thu bán sản phẩm.



Từ vườn nhà ông Nam mở một cánh cổng ở hàng rào giữa ranh giới với điểm du lịch Green Box để khách vào tham quan và hái, mua trái phúc bồn tử - là loại sản phẩm mà điểm du lịch Green Box không có. Nói về việc liên kết này, ông Trần Huy Đường - Giám đốc Công ty TNHH LangBiang Farm (đơn vị chủ quản điểm du lịch Green Box), cho biết: Từ khi bùng phát dịch, chúng tôi đã đóng cửa điểm du lịch Green Box. Tuy nhiên, bàn về vấn đề nông dân liên kết làm du lịch, về nguyên tắc liên kết thì ai cũng phải có lợi cả, bất kể là liên kết gì và phải công bằng.



…Giao lưu học hỏi giữa các thế hệ nông dân (Ảnh chụp trước ngày 27/4)



Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, yếu tố công bằng càng phải được tôn trọng. Ông Nam là hàng xóm của chúng tôi, nếu không chơi được với hàng xóm thì làm sao chơi được với người khác. Ông bà ta còn có câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” nữa mà. Chúng tôi thực hiện liên kết với hàng xóm làm du lịch canh nông chính là một hình thức mở rộng sản xuất, tăng thêm dịch vụ, mỗi người một số loại sản phẩm, không cạnh tranh, không đụng hàng, mà khách vào lại thấy chủng loại, hàng hóa phong phú hơn.



Nói về động lực để thay đổi phương thức sản xuất rau truyền thống sang trồng rau an toàn và trồng phúc bồn tử đón khách, ông Nam cho biết thêm: Là theo xu hướng chung của xã hội, ông trồng rau an toàn để bảo vệ sức khỏe cho chính mình trước, cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Việc chuyển đổi cây rau sang phúc bồn tử và đón khách du lịch khiến công việc hằng ngày của ông bận rộn hơn, nhưng lại có thêm niềm vui khi được tiếp xúc với nhiều đối tượng du khách. Khi mở cửa vườn đón khách du lịch, ông dùng tâm thế mộc mạc là người nông dân của chính ông, chứ không thay đổi hay có sự phô trương nào.





Ngoài thưởng thức và trải nghiệm, du khách còn có thể tìm hiểu các mô hình canh nông… (Ảnh chụp trước ngày 27/4)





Phương thức hợp tác của hộ nông dân Nguyễn Nam với Green Box rất đơn giản. Đó là khách vào vườn nhà ông tham quan, hái phúc bồn tử và trả tiền theo số lượng (hộp) phúc bồn tử mà họ hái. Khi không có khách, thì cứ khoảng 2 ngày, ông thu hái phúc bồn tử bán cho đầu mối thu mua. Khách vào Green Box rất bất ngờ khi phát hiện ra một cánh cổng nhỏ có vẻ như hoàn toàn tách biệt, nhưng bước qua lại lạc vào vườn phúc bồn tử dày mọng quả và ông chủ vườn đúng chuẩn nông dân vừa chăm sóc vườn cây vừa tiếp đón khách.



Thế là du khách vào Green Box có nhiều hoạt động tham quan và trải nghiệm các mô hình nông nghiệp trong nhà lồng, rau thủy canh, dâu tây, cà chua, thưởng thức đồ uống tươi sạch từ trang trại Lang Biang Farm. Thi thoảng có dịp đi dạo hội chợ nông sản, tham gia hoặc tham quan các cuộc thi sản phẩm nông nghiệp, hay học cắm hoa...; lại có thể sang hàng xóm của Green Box dạo vườn phúc bồn tử, hái những trái phúc bồn tử chín mọng, thăm vườn phong lan đặc sắc của người nông dân và tìm hiểu đặc tính của nhiều cây trồng vốn rất quen mà khá lạ, chẳng hạn như cây chanh (có các giống chanh đỏ, chanh vàng, chanh ngọt...).







…Vườn phúc bồn tử của ông hàng xóm Nguyễn Nam có nhiều điều thú vị… (Ảnh chụp trước ngày 27/4)





Tỉnh Lâm Đồng vừa mới ban hành quy định mới về hoạt động du lịch canh nông, với tiêu chí diện tích yêu cầu tối thiểu phải là 5.000 mét vuông thì nhu cầu liên kết giữa các hộ nông dân làm du lịch sẽ tăng lên. Tuy nhiên, làm thế nào để liên doanh liên kết tự nguyện, cùng có lợi, lâu dài và bền vững là yếu tố cần thiết. Nếu được như thế, thì không chỉ có những điểm du lịch liên kết như của Green Box với hộ sản xuất Nguyễn Nam; mà còn có thể mở rộng trong các làng hoa; đồng thời, không chỉ là hoạt động đón khách trong khu, điểm du lịch và tiêu thụ nông sản, mà sự liên kết này còn có lợi trong hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phẩm...





Theo NHẬT QUÂN (LĐ online)