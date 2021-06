Khẩn trương thí điểm hộ chiếu vắc-xin

Phú Quốc đã sẵn sàng Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết từ tháng 4 vừa qua, tỉnh đã làm tờ trình gửi đến các bộ, ngành xin thực hiện thí điểm đón khách du lịch đến từ Nga theo chương trình du lịch khép kín đối với các chuyến bay thuê bao đến TP Phú Quốc. Ngay sau khi có kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện chương trình "hộ chiếu vắc-xin" để giúp địa phương vững tin hơn khi đón khách du lịch quốc tế. "Chúng tôi sẽ đưa ra các tiêu chí đánh giá đối với các khách sạn phục vụ khách quốc tế lưu trú và khi đạt đủ các điều kiện mới cho đón khách. Chúng tôi cũng đã kiến nghị Chính phủ ưu tiên trong việc tiêm vắc-xin cho toàn bộ người dân Phú Quốc để tạo kháng thể miễn dịch cộng đồng. Để thực hiện các giải pháp đó, ngành du lịch phải có kế hoạch cụ thể để đánh giá các cơ sở kinh doanh du lịch và đưa ra các tiêu chí phù hợp cho đến quy trình đón khách. Đối với ngành y tế cũng đã có kế hoạch tiêm vắc-xin cho toàn bộ người dân Kiên Giang nhưng ưu tiên cho người dân Phú Quốc. Hiện nay, chúng tôi cũng đang hoàn thiện các kế hoạch này" - ông Trung khẳng định. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, tỏ ra rất vui mừng trước việc Phú Quốc dự kiến là nơi thí điểm "hộ chiếu vắc-xin". Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách du lịch đến "đảo ngọc" đã giảm hơn 95%. Hầu hết các khu resort, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các khách sạn lớn dừng hoạt động. Các chuyến bay từ TP HCM, Hà Nội và một số đường bay khác đến Phú Quốc giảm hơn 90%. Các hãng tàu cao tốc và phà cũng giảm từ 70%-80%. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên hầu hết các loại hình dịch vụ, sản xuất kinh doanh và các loại hình thương mại khác cũng bị ảnh hưởng theo. Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào Phú Quốc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, việc thí điểm "hộ chiếu vắc-xin" là chủ trương sẽ có tác động mạnh góp phần phục hồi cho du lịch, dịch vụ. "Nếu chúng ta phòng chống tốt, bảo đảm an toàn thì khách quốc tế lẫn trong nước có "hộ chiếu vắc-xin" mới đến với mình. Chúng tôi đặt an toàn lên trên hết" - ông Hưng nhấn mạnh. TP Phú Quốc đã có thống kê, báo cáo và đề xuất với tỉnh khi nào có vắc-xin thì tiêm ngừa cho toàn dân trên địa bàn TP. C.Tuấn - T.Nốt