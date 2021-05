Tổ chức tour du lịch vaccine: Phải đảm bảo quyền lợi du khách

Liên quan tới những tour đi Mỹ kết hợp tiêm vaccine cho du khách vừa được một số doanh nghiệp du lịch đưa ra những ngày qua, PV Báo SGGP đã có trao đổi với ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, về vấn đề này.

Phóng viên: Ông nhận định như thế nào về những tour đi Mỹ kết hợp tiêm vaccine này?

Ông NGUYỄN QUÝ PHƯƠNG: Theo thông tin ban đầu, đây có thể chỉ mới là động thái thăm dò, khảo sát thị trường. Có tour đưa thông tin chào bán chỉ gồm chi phí vé chiều đi, bỏ trống chiều về. Có tour đưa ra giá rất cao với khoảng thời gian dự tính bay đi và trở về khoảng 30 ngày… Một số chương trình vẫn chỉ là bán free & easy, tức khách sạn và vé máy bay cho khách đi tự do và việc tiêm vaccine chỉ là cài thêm để quảng cáo. Tour du lịch sức khỏe hay chữa bệnh không phải loại hình mới nhưng trong bối cảnh này nếu làm tour không kỹ sẽ dễ xảy ra xung đột giữa khách hàng và doanh nghiệp, ảnh hưởng tới quyền lợi của khách.

Loại hình du lịch kết hợp tiêm vaccine đã xuất hiện ở một số nước. Thái Lan cũng đang triển khai tour này đến Mỹ, Nga…

Cần phải nói rõ mỗi nước có một quan điểm về chống dịch khác nhau; bối cảnh dịch bệnh của mỗi nước cũng khác nhau bởi vậy kinh nghiệm của nước này chưa hẳn đã có thể đúng với nước khác. Liên quan tới tour du lịch kết hợp tiêm vaccine, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã lên tiếng cảnh báo du khách về những rủi ro. Thực tế, trong thời gian qua, diễn biến phức tạp của Covid-19 cùng sự bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng đã khiến các doanh nghiệp lữ hành rơi vào tình trạng “kiệt sức”. Việc tìm hiểu, khảo sát nắm bắt nhu cầu của du khách trong thời điểm này cũng nên nhìn nhận là tín hiệu tích cực, thể hiện khả năng tự xoay xở, mong muốn bám trụ với nghề của doanh nghiệp.

Du lịch kết hợp tiêm vaccine cũng là một trong những nhu cầu được người dân quan tâm trong thời điểm hiện tại. Việc tìm hiểu để xây dựng các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của người dân là hoạt động nghiệp vụ bình thường của người làm du lịch. Song, hiện nay dịch Covid-19 với nhiều biến chủng mới khiến cuộc chiến chống dịch đòi hỏi nhiều giải pháp quyết liệt, liên ngành và hoạt động du lịch cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Mọi ý tưởng dành cho du lịch đều được ghi nhận nhưng cần thực tế và khả thi, đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch trong mọi hoàn cảnh.

Như ông nói, người dân có nhu cầu được tiêm vaccine và công ty lữ hành cũng mong muốn được tổ chức các tour du lịch. Vậy các đơn vị quản lý có tính tới nghiên cứu đưa ra những hướng dẫn, quy chuẩn vừa đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, vừa đảm bảo phòng chống dịch?

Diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, đòi hỏi chúng ta có những quyết sách linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn nên khó có thể xây dựng bản hướng dẫn hay tiêu chí cụ thể nào. Nhiều kế hoạch phục hồi du lịch được xúc tiến, xây dựng, song với việc xuất hiện nhiều ổ dịch cùng biến chủng mới trong những ngày qua đã phải hủy bỏ, thay đổi, sửa chữa.

Người làm du lịch cũng như du khách trong hơn một năm qua đã dần quen với việc hoãn, hủy tour, hoàn vé… Bởi thế, để xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn để áp dụng trong thời điểm này không đơn giản. Có những điều hôm nay đúng nhưng chỉ hôm sau, tuần sau, tháng sau đã trở thành vô nghĩa do diễn biến phức tạp của Covid-19.

Như vậy, có thể hiểu rằng cần xem xét lại tính khả thi của việc triển khai tour du lịch kết hợp tiêm vaccine trong thời điểm hiện nay?

Về mặt pháp lý, công dân có thể làm những việc pháp luật không cấm. Việc tổ chức bán vé máy bay, khách sạn… cũng bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, với các hoạt động du lịch, nhất là đưa khách ra nước ngoài trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ phải tuân thủ đồng thời nhiều quy định nghiêm ngặt khác nhau. Du khách nếu quan tâm tới tour du lịch này cần phải tìm hiểu và cân nhắc các điều khoản của doanh nghiệp đưa ra. Lưu ý vấn đề về giấy tờ, thủ tục xuất nhập cảnh và nhất là chiều đi từ nước ngoài về Việt Nam. Các trường hợp muốn nhập cảnh phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt. Bởi vậy, du khách tham gia loại hình này cũng sẽ phải đối mặt với tình huống “mắc kẹt” ở nước ngoài, đối mặt với những rủi ro về tiền bạc, thời gian, sức khỏe và cả những vấn đề pháp lý liên quan.

Thời điểm hiện tại, dù đã xuất hiện một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng nhìn về tổng thể, dựa trên các số liệu về tỷ lệ người mắc, có thể khẳng định Việt Nam đang rất an toàn. Thêm nữa, Chính phủ đã có những quyết sách mạnh mẽ trong việc triển khai nhập vaccine đồng thời hoàn thiện việc thử nghiệm vaccine do Việt Nam sản xuất để triển khai tiêm chủng diện rộng. Do đó mỗi người cần cân nhắc kỹ việc có nên đối mặt với quá nhiều rủi ro để tham gia tour du lịch này hay không? Hiện chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị quản lý du lịch tại địa phương tìm hiểu thông tin về độ chính xác của các tour này, sau đó sẽ có các văn bản khuyến cáo phù hợp trong thời gian tới.

Cân nhắc trước khi triển khai Một số công ty du lịch có trụ sở tại TPHCM vừa chào bán tour đi Mỹ kết hợp tiêm vaccine. Tour giá thấp nhất 44,99 triệu đồng/người có lộ trình 8 ngày, 7 đêm, gồm vé máy bay chiều đi, khách sạn 3 sao tiêu chuẩn, phí xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh Mỹ, phí dịch vụ tiêm vaccine, phí visa, bảo hiểm du lịch 31 ngày và hướng dẫn viên hỗ trợ tiêm vaccine ở Mỹ. Tour trọn gói vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm du lịch, phí dịch vụ tiêm vaccine, tour kéo dài 24-30 ngày (tùy từng công ty) có giá 210-250 triệu đồng/người. Bà Tiêu Thụy Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ, cho biết, với hơn 20 năm chuyên tổ chức tour Mỹ, công ty đã cân nhắc cẩn thận việc tổ chức tour tiêm vaccine này nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách nếu có triển khai. Thông qua văn phòng tại Mỹ và đối tác, công ty cập nhật thông tin liên tục về việc tiêm vaccine ở Mỹ (quy trình và thủ tục đăng ký, những đối tượng được phép tiêm…) cũng như chính sách nhập cảnh mới nhất liên quan đến những chuyến bay đưa công dân từ Mỹ về Việt Nam, thủ tục cách ly trong từng giai đoạn… Một vấn đề quan trọng cần lưu ý là chúng ta vẫn chưa có thông báo hay chính sách cụ thể nào dành cho những người đã tiêm vaccine Covid-19, vì khi về Việt Nam, nhóm khách này vẫn bị cách ly 2-3 tuần theo quy định. Do vậy, hiện tại, Hoàn Mỹ chưa chào bán sản phẩm du lịch này. Liên quan đến việc công dân các nước, trong đó có Việt Nam, muốn du lịch Mỹ kết hợp tiêm vaccine, bà Rachael Chen, Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết, công dân nước ngoài muốn tạm thời nhập cảnh Hoa Kỳ phải chứng minh được mục đích đi du lịch của họ. Mục đích này phải đáp ứng mọi yêu cầu và được phê chuẩn theo loại thị thực mà họ nộp đơn. Việc xem xét đủ điều kiện để được tiêm vaccine vẫn thuộc thẩm quyền của các dịch vụ y tế trong từng tiểu bang và Chính phủ Hoa Kỳ.

MAI AN - THI HỒNG thực hiện (SGGPO)