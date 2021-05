Ninh Bình dừng tổ chức Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An"

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định dừng tổ chức Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" để đảm bảo phòng, chống dịch.



Tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An năm 2020. (Ảnh: TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định dừng tổ chức Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" để đảm bảo phòng, chống dịch.

Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" là một trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2021.

Lễ khai mạc Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" dự kiến được Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức vào dịp lúa chín trên cánh đồng Tam Cốc, huyện Hoa Lư.

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng nhằm khai thác hiệu quả giá trị mang bản sắc riêng của Ninh Bình, đưa những sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc hấp dẫn tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị trí du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và toàn thế giới là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện, mến khách.

Trước đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư khảo sát thực tế và tham khảo ý kiến của nhân dân, xác định năm nay lúa sẽ chín vào khoảng từ ngày 25-30/5.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định dừng tổ chức Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An".

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)