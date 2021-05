Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ của người dân và du khách; ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh qua đường du lịch; tăng cường trách nhiệm trong công cuộc phòng, chống dịch của quốc gia.



Cần nỗ lực ngăn chặn lây lan dịch bệnh qua đường du lịch (Ảnh: T.LINH)

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng VHTTDL Trịnh Thị Thủy tại buổi làm việc ngày 10-5 với các cơ quan thường trực phòng chống dịch Covid-19 của Bộ VHTTDL (Vụ Khách sạn và Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch (TCDL) Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ) về việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi xuất hiện liên tiếp các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ chỉ đạo TCDL tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các địa phương, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19. Đồng thời, thống kê trên hệ thống những cơ sở đang hoạt động và tạm dừng hoạt động để có hướng dẫn, nhắc nhở phù hợp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 sẽ phải thực hiện lâu dài, kể cả khi đã khống chế được dịch để phục vụ công tác quản lý, phát triển du lịch trong thời gian dài sắp tới.

Tháng 11-2020, Bộ VHTTDL cũng đã có công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có nội dung yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trên website http://safe.tourism.com.vn.



Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (giữa) phát biểu chỉ đạo tại buổi họp (Ảnh: TCDL)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để tăng cường chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khoẻ người dân và du khách, ngày 26-4, Bộ VHTTDL đã gửi văn bản số 1343/BVHTTDL-VHCS tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch.

Trong đó có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL tại công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL để kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia.

Theo báo cáo của TCDL, hiện nay 63/63 tỉnh, thành phố đã tham gia hệ thống tự đánh giá an toàn Covid-19 với khoảng gần 9.000 trong tổng số 30.000 cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc đã tiến hành tự đánh giá an toàn Covid-19.

TCDL cho biết, các hãng lữ hành của địa phương thực hiện nghiêm túc yêu cầu không tổ chức tour du lịch đến và nhận khách đến từ các điểm có dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và bảo đảm công tác phòng chống dịch cho nhân viên.

Trên cơ sở những việc đã làm được, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Du lịch tiếp tục nâng cấp hệ thống đánh giá để thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm nắm được hoạt động du lịch ở các địa phương, kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia và đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, khách du lịch sử dụng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” để cùng tham gia giám sát, đánh giá an toàn Covid-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời TCDL cần nghiên cứu, chuyển tải thông tin về các đơn vị đã đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19 lên trang bản đồ số Du lịch Việt Nam an toàn.

Thứ trưởng giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch… Các đơn vị chủ động triển khai việc kiểm tra, giám sát trong phạm vi quản lý của mình, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Bộ.

Bộ sẽ tiếp tục gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19.

T.LINH (NDĐT)