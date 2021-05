Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều tới thương mại, vận tải và du lịch

Tổng cục Thống kê vừa công bố ngày 29/5, trong tháng 5, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương làm ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, vận tải và du lịch.

Lực lượng liên ngành kiểm tra 1 xe khách tại chốt cầu Non Nước, thành phố Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Theo đó, vận tải hành khách tháng 5 cả nước ước tính đạt 287,8 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 14,9% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 1.594,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020 .

Vận tải hàng hóa tháng 5 ước tính đạt 139 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 2,8% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 739 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính đạt 393,6 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với tháng trước và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.086 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,27%.

Cùng với đó, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước tính đạt 13,4 nghìn lượt người, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách quốc tế đến nước ta 5 tháng đầu năm 2021 giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Để thúc đẩy thị trường bán lẻ phát triển trong dịch COVID-19, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các chương trình, biện pháp cụ thể để kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước hiệu quả, bền vững.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước; chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới phù hợp với đặc điểm tình hình mới.

Hơn nữa, Bộ Công Thương cũng chú trọng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng góp phần bảo vệ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước để thị trường bán lẻ phát triển bền vững trong tình hình mới.

Từ 30/5, An Giang tạm dừng vận tải hành khách đi Long An và Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chiều 29/5, ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải An Giang cho biết, tỉnh sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách vận tải công cộng đi qua địa bàn Long An và Thành phố Hồ Chí Minh từ 0 h ngày 30/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bình đồ tuyến đường tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mao/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Phú Tân, các phương tiện vận tải hành khách vận tải công cộng sẽ tạm dừng toàn bộ đi qua địa bàn tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh gồm xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở; Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với sở và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Để kiểm soát tốt nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào An Giang, từ 0h ngày 30/5 An Giang cũng sẽ tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong trường hợp thật sự cần thiết, buộc phải tổ chức thì phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, hiến chương các tổ chức tôn giáo; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; áp dụng triệt để giải pháp 5K, hạn chế tối đa số lượng người tham dự, nghiêm túc khai báo y tế.

Ngoài ra, kể từ 0h, ngày 31/5, An Giang cũng tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, dịch vụ làm đẹp, gội đầu; không tổ chức tiệc tùng, họp mặt tại cơ quan, đơn vị. Đối với các sự kiện cưới hỏi, ma chay, hiếu hỉ thực hiện quy mô tối giản, áp dụng triệt để giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Riêng với các hoạt động thể thao ngoài trời, nơi công cộng tập dưỡng sinh, thể dục buổi sáng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách, không tập trung đông người.

Dừng các loại xe vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Lâm Đồng

Ngày 29/5 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn 3518/UBND-VX3 việc “dừng các loại xe vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Lâm Đồng và khẩn trương thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19."

Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 30/5/2021, dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh vào tỉnh Lâm Đồng cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (hoạt động từ 19 giờ ngày 29/5/2021) tại cửa ngõ từ các tỉnh đến Lâm Đồng.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Y tế chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt thêm thông tin dịch tễ của bệnh nhân 6437 trong thời gian ở thành phố Đà Lạt; khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 để thực hiện việc cách ly theo quy định, tuyệt đối không để bỏ sót; kịp thời cung cấp thông tin để người dân biết, chủ động khai báo y tế theo quy định.

Trước đó, đêm 28/5 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo khẩn đề nghị những người liên quan đến bệnh nhân 6437 có lịch trình di chuyển đến 13 điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt từ ngày 22-23/5 cần khẩn trương liên hệ tới cơ sở y tế để được hướng dẫn: Chùa Linh Phong (phường 10), thác Cam Ly (phường 5), vườn hoa xương rồng Kombi Land Cofice (đèo Mimosa, phường 3), quán lẩu gà Tao Ngộ (89 Hai bà Trưng, phường 6), đạp vịt hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, bến xe Thành Bưởi, dịch vụ thuê xe máy (48 An Bình, phường 3)...

Kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến Bình Thuận

Sáng 29/5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân đã ký công văn khẩn gửi Hiệp hội Du lịch tỉnh; phòng Văn hóa, Thông tin; phòng Văn xã các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến Bình Thuận để phòng, chống dịch COVID- 19.

Theo công văn, từ ngày 30/5, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tạm dừng đón khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch phức tạp như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh… để tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh yêu cầu Hiệp hội Du lịch tỉnh, Phòng Văn hóa, Thông tin; Phòng Văn xã các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với du khách khi đến lưu trú, cung cấp tờ khai y tế của du khách cho cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, kiểm tra.

Đồng thời, triển khai đầy đủ các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn trong cộng đồng dân cư tại các khu du lịch.

(TTXVN/Vietnam+)