Vé máy bay tăng "chóng mặt" khách du lịch chuyển hướng tự lái xe khám phá cung đường Đông - Tây Bắc

Du lịch caravan (tự lái xe) đang trở thành xu hướng mới trong hoạt động du lịch ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Hiện nay, rất nhiều công ty du lịch đang triển khai loại hình này với hàng loạt tour được bán trong tháng 3 và tháng 4.

Hình thức tour du lịch carvan "thắng lớn"



Hành trình tour du lịch caravan khám phá Tây Bắc là sản phẩm kết hợp du lịch của Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGREEN và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp thực hiện, nhằm xây dựng sản phẩm du lịch mới cho Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Hoàng Bình Phương

Thông tin giá vé bay từ Hà Nội, TP.HCM tới các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc dịp lễ 30/4, 1/5 đã tăng mạnh. Cụ thể, theo khảo sát của Dân Việt, với lịch trình bay ngày 30/4 và trở về vào ngày 3/5, giá vé khứ hồi một số chuyến lên đến 8 triệu đồng/người đã bao gồm thuế phí.

Nếu xuất phát từ TP.HCM và chọn điểm đến là Đà Nẵng, giá vé khứ hồi cho chuyến này thấp nhất là 2,5 triệu đồng/người đã gồm thuế phí. Hãng đưa ra mức giá thấp nhất trên là Vietjet Air. Trong khi đó, giá vé khứ hồi đã gồm thuế phí của Vietnam Airlines và Bamboo Airways thấp nhất là từ 3 triệu đồng/người.



Với việc trải nghiệm tự lái xe, du lịch caravan mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho du khách.

Chặng Hà Nội – Phú Quốc đắt không kém nếu đi vào ngày 30/4 và về ngày 3/5, giá vé bay khứ hồi đến Phú Quốc thấp nhất là 3,7 triệu đồng/người do Vietjet khai thác. Trong khi đó, mức giá thấp nhất tại Bamboo Airways lên đến 6,4 triệu đồng, Vietnam Airlines 8,3 triệu đồng.

Cũng là điểm đến Phú Quốc nhưng từ Tp Hồ Chí Minh đi thì giá vé bay khứ hồi Phú Quốc thấp nhất dịp lễ 30/4, 1/5 hiện là 2,3 triệu đồng/người đã gồm thuế phí, Vietnam Airlines từ 2,7 triệu đồng/người, thậm chí Bamboo Airways đã "cháy vé" cho chuyến đi khởi hành ngày 30/4.

Trước thực trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không đồng loạt tăng giá như vậy, thì tour du lịch caravan, một loại hình du lịch theo cách lái xe tự lái với sự khám phá, trải nghiệm các cung đường Tây Bắc, Đông Bắc đang được khách du lịch quan tâm.



Trong hành trình caravan, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa như "Một giờ làm dân công" tại đèo Pha Đin.

Chia sẻ về điều này anh Hoàng Văn Thanh trú tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Tôi muốn đưa cả gia đình đi nghỉ vào ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên khi tìm hiểu vé máy bay trên các hệ thống bán vé của các hãng hàng không, thì thấy tất cả các hãng vé máy bay đã tăng giá, thậm chí còn tăng gấp đôi, gấp ba so với thời điểm trước đó.

Những điểm đến có biển đẹp, nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng…tăng rất cao. Chính vì vậy gia đình tôi quyết định chọn tour du lịch caravan để trải nghiệm khi được tự lái xe, khám phá cung đường mà lại không lo khâu ăn, ở, tìm điểm đến vì đã có doanh nghiệp lữ hành lo cho mình tất cả những điều đó"

Theo anh Hoàng Văn Thanh, ngày 12/3, bạn anh vừa tham gia tour caravan cung đường Tây Bắc, khám phá mùa ban nở rất thú vị và nhiều trải nghiệm. Vì vậy anh không ngần ngại khi chuyển hướng đi tour du lịch caravan.



Du khách trải nghiệm du lịch caravan có thể được thỏa thích ngắm cảnh sắc trên đường đi.

Được biết, tour du lịch caravan do Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ du lịch bền vững VGREEN phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Ngày 12/3 tour du lịch caravan đầu tiên đã đi cung đường Tây Bắc, khám phá mùa ban nở với sự tham gia của hơn 150 người, 27 xe tự lái. Đoàn khởi hành từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) đi xuyên 5 tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hoà Bình đã tạo hiệu ứng lớn đối với những người làm du lịch.

Chia sẻ về tour du lịch caravan, ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ du lịch bền vững VGREEN, Giám đốc Công ty du lịch Hanoitourist cho biết: "Tour du lịch caravan sẽ trở thành xu hướng trong năm nay, bởi loại hình này đáp ứng đủ các tiêu chí: an toàn, bảo đảm giãn cách số lượng người trên phương tiện vận chuyển, sản phẩm du lịch mới, lạ. Sau chuyến khảo sát ngày 12/3, rất nhiều công ty du lịch bắt tay ngay triển khai bán tour du lịch caravan.

Hiện nay, đã có rất nhiều du khách đặt tour du lịch caravan tham gia khởi hành vào ngày 12/4 tới, khám phá cung đường Đông - Tây Bắc".

Ông Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Công ty Vietfoot cho biết, hiện đơn vị đã chào bán tour du lịch caravan "Ngắm hoa ban nở" 5 ngày 4 đêm và đang nhận được hơn 60 khách đăng ký các tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Huyền - Giám đốc Công ty Vietrantour chia sẻ, đơn vị đang triển khai sản phẩm tour du lịch caravan tại các cung đường Hà Giang - Cao Bằng và đã nhận hơn 40 khách, khởi hành từ tháng 3.

Bảo đảm an toàn với tour du lịch caravan



Du khách được hóa thân thành dân công tham gia trải nghiệm gánh, thồ lượng thực.

Tour du lịch caravan đang có xu hướng lên ngôi, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động của các đơn vị lữ hành từ đầu tháng 3/2021. Tuy nhiên, các đơn vị đều cho rằng, việc tổ chức được một đoàn caravan không đơn giản.

Theo ông Phùng Quang Thắng, để tổ chức chuyến tour du lịch caravan "Tây Bắc – Mùa ban nở" rất nhiều đơn vị lữ hành phải chung tay cùng tổ chức, thực hiện nhiều chuyến khảo sát điểm đến, điểm dừng, nghỉ chân cho đoàn. "Để bảo đảm an toàn cho suốt chuyến đi, chúng tôi quy định cả đoàn phải có kỷ luật khi di chuyển và luôn phải giữ khoảng cách giữa các xe an toàn. Mỗi chuyến đi đều có xe dẫn đường và xe khóa đuôi phía sau để bảo đảm an toàn cho cả đoàn. Tất cả các xe liên lạc với nhau bằng bộ đàm", ông Phùng Quang Thắng nói.

Về việc bảo đảm an toàn cho du khách khi đi tour du lịch caravan, ông Trần Văn Ngọc cho rằng, đơn vị tổ chức phải có những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể cho du khách tuân theo. "Ban tổ chức phải có buổi kiểm tra kỹ độ an toàn của tất cả các xe cũng như phải tập huấn một số kỹ năng cơ bản cho du khách trước khi lên đường. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ có người lái kèm đối với những du khách tay lái còn non hoặc chưa quen đường", ông Trần Văn Ngọc nói.



Hoạt động trải nghiệm lễ hội của người Việt cổ tại hang Xóm Trại (tỉnh Hòa Bình).

Hiện nay, bên cạnh một số tuyến tour du lịch caravan vừa khảo sát ở khu vực Tây Bắc, các nhiều đơn vị lữ hành đã triển khai du lịch caravan tại nhiều tuyến đường khác, xuất phát từ Hà Nội như: Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn; Hà Nội - Ninh Bình - Nam Định; Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn; Hà Nội - Hòa Bình - Phú Thọ...

Đánh giá về sản phẩm du lịch mới, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội – Ông Trần Trung Hiếu cho rằng, đây là nỗ lực rất lớn của các đơn vị lữ hành Thủ đô trong việc khôi phục thị trường du lịch. "Sự sáng tạo và chung tay liên kết của các đơn vị mang đến một sự khởi sắc mới cho du lịch Hà Nội sau dịch Covid-19", ông Trần Trung Hiếu nói.

Theo Hoàng Bình Phương (Dân Việt)