Quảng Ninh muốn kiểm soát tốt dịch COVID-19 để đón 10 triệu lượt khách

Quảng Ninh đang tập trung tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 để các điểm đến trên địa bàn tỉnh là điểm đến an toàn, và trong năm 2021 kỳ vọng sẽ đón được 10 triệu lượt khách du lịch.



Một góc thị trấn Cô Tô. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)



Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thùy Yên cho biết Sở đang tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong năm 2021 sẽ tổ chức khoảng 150 sự kiện, chương trình về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại… để thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh và kích cầu du lịch, tiêu dùng nội địa.



Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, Quảng Ninh kỳ vọng năm 2021 sẽ đón được 10 triệu lượt khách du lịch.



Ngay sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, ngày 2/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1180/Ủy ban Nhân dân-DL1 về việc triển khai mở lại một số hoạt động kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.



Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo cho phép thí điểm mở lại một số dịch vụ, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh từ ngày 2/3, thời gian thí điểm đến ngày 15/3. Sau thời gian này, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá cụ thể tình hình và quyết định các bước tiếp theo.



Theo số liệu thống kê từ ngày 3/3 đến ngày 7/3, trên địa bàn tỉnh đã có 13.200 lượt khách đến các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn, trong đó có 2.808 lượt khách lưu trú tại các khách sạn.



Dự báo, trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát (đặc biệt là các địa phương tiếp giáp Quảng Ninh), lượng khách đến Quảng Ninh sẽ dần tăng trưởng lại (chủ yếu là các địa phương khu vực phía Bắc, dần từng bước phục hồi các địa phương khác).



Theo sở Du lịch Quảng Ninh, trong các tháng Một, Hai và dự kiến quý 1/2021, hoạt động du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cụ thể, lượng khách cả quý ước đạt trên 1 triệu lượt, bằng 57% của quý 1/2020 và bằng 23% so với quý 1/2019.



Phó Giám đốc sở Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thùy Yên cho hay với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh tập trung vào việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, với mục tiêu các điểm đến trên địa bàn toàn tỉnh là điểm đến an toàn; phát triển thị trường, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, cụ thể đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển, khai thác thị trường nội địa, trong đó tập trung vào khai thác một số thị trường tiềm năng khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng và khu vực duyên hải Bắc bộ), khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa), khu vực Tây Nguyên; khu vực miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…)



Tỉnh cũng tiếp tục tổ chức thực hiện việc xây dựng các gói kích cầu du lịch năm 2021. Cụ thể, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long; giảm 50% giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Tỉnh miễn phí tham quan các điểm du lịch nói trên vào các ngày lễ lớn trong năm.



Quảng Ninh tiếp tục làm mới các sản phẩm hiện có; phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm du lịch biển đảo khu vực vịnh Hạ Long-Bái Tử Long-Cô Tô-Vân Đồn; tăng cường phát triển các sản phẩm tại khu vực các huyện miền đông của Tỉnh.



Trước sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, lao động ngành du lịch, dịch vụ Quảng Ninh đang có chiều giảm mạnh.



Tính đến tháng 3/2021, trong tổng số 63.000 lao động cả trực tiếp và gián tiếp có khoảng 30% số người nghỉ làm việc hẳn; 50% người nghỉ việc tạm thời có thể quay trở lại; 20% số người nghỉ giãn công.



Sở Du lịch Quảng Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp cần có phương án đào tạo, đào tạo lại nhân lực; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực để kịp thời tổ chức sản xuất kinh doanh sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Theo Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)