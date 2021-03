Miễn phí vé vào cổng khu du lịch Biển Hồ đối với các vận động viên

(GLO)- Sáng 17-3, UBND TP. Pleiku tổ chức buổi họp về tiến độ công tác chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 do Gia Lai đăng cai tổ chức. Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Thiên Di

Đến nay, các phòng chức năng và xã, phường đã triển khai các hoạt động tuyên truyền để người dân TP. Pleiku được biết, hưởng ứng, chuẩn bị điều kiện phục vụ cho giải; triển khai dán 500 logo nhà vệ sinh miễn phí cho vận động viên (VĐV), đội ngũ phục vụ, du khách trong nội thành; xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và địa điểm tổ chức gian hàng ẩm thực, lưu niệm; sửa chữa mặt đường và hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường chạy nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV khi đấu… Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku cũng có văn bản chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao miễn phí vé vào cổng đối với các đoàn VĐV khi tham quan, tập luyện tại khu du lịch Biển Hồ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng đề nghị các địa phương, phòng chức năng tiếp tục triển khai các phần việc được giao để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp; ra quân kiểm ra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống và dọn vệ sinh môi trường, vận động người dân không xả rác, nước thải trên các tuyến đường giao thông.

THIÊN DI