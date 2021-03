Khách du lịch trong nước là phao cứu sinh phục hồi du lịch Ninh Bình

Để phục hồi du lịch, Sở du lịch Ninh Bình đã đưa ra giải pháp kích cầu du lịch, thu hút khách Việt, và những người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam.

Du lịch Ninh Bình: Trên 90% khách hủy tour vì dịch Covid-19



Quần thể Tràng An, điểm thu hút khách du lịch trong nước

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ với báo chí, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp ngành kinh tế du lịch, đồng thời kéo theo hệ lụy tới các doanh nghiệp cũng như người lao động hoạt động trong ngành.

Theo thống kê, toàn tỉnh Ninh Bình có 25 đơn vị lữ hành, trong đó có 3 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế. Đợt dịch Covid-19 thứ nhất diễn ra, có trên 90% khách hủy tour. Sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 2, cũng vào thời điểm hết mùa du lịch.

Cũng theo ông Phạm Duy Phong, năm 2020, dịch vụ du lịch Ninh Bình giảm mạnh cả về lượng khách và doanh thu. Toàn tỉnh này ước đón 2,8 triệu lượt khách, đạt 37% so với năm 2019. Trong đó, khách nội địa đạt trên 2,6 triệu lượt khách, đạt 39% so với năm 2019; khách quốc tế đạt gần 200 nghìn lượt khách, đạt 21,45% so với năm 2019; Doanh thu ước chỉ đạt 1.600 tỷ đồng, đạt 45% so với năm 2019.





Được biết, đầu năm 2021, ước tính số lượt khách đến với các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ đạt 440.000n lượt khách, giảm 62,1% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu du lịch hai tháng đầu năm ước đạt trên 290,8 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng trước những khó khăn trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tạm dừng các tour du lịch đến và đi từ vùng có dịch để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động làm việc tại đơn vị và cộng đồng cho đến khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thông tin về dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động và khách du lịch.

Du lịch Ninh Bình xác định vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du khách trong nước.



Động Am Tiên - Tuyệt tình cốc là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn sống ảo, check-in. Ảnh: Huy Hoàng

Để thực hiện được phương châm vừa phòng chống dịch vừa khôi phục ngành du lịch, Sở du lịch Ninh Bình đã tổ chức thực hiện các biện pháp: phun thuốc khử khuẩn; trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực công cộng; thực hiện việc đo thân nhiệt cho khách du lịch.

Yêu cầu người lao động và khách du lịch bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của khách du lịch và người lao động, thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có dấu diệu như: ho, sốt, khó thở…

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế tại phần mềm "Vietnam Health Declaration", hướng dẫn cho khách du lịch và lao động tại đơn vị tải và sử dụng ứng dụng "Bluezone" và thực hiện nghiêm khai báo khách lưu trú hàng ngày cho các cơ quan chức năng để tổng hợp, theo dõi.

Sở cũng thực hiện chương trình kích cầu du lịch hướng vào khách nội địa, người nước ngoài đang ở Việt Nam. Theo ông Phạm Duy Phong, đây sẽ là giải pháp quan trọng để phục hồi hoạt động du lịch, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước, giúp cộng đồng doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần bình ổn.



Quần thể Tràng An

Những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Binh đã được khai thác như: Hang Múa Múa thuộc thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư; Quần thể danh thắng Tràng An; Tam Cốc – Bích Động; Cố đô Hoa Lư; chùa Bái Đính; Động Am Tiên - tuyệt tình cốc; Đầm Vân Long…sẽ là những địa điểm thu hút khách tham quan.

"Một trong những nội dung xúc tiến, kích cầu du lịch đang được ngành Du lịch tích cực triển khai đó là khảo sát sản phẩm du lịch mới trên địa bàn. Chương trình đã đi khảo sát tại các điểm đến: Memorina Ninh Bình Farmstay (xã Gia Sinh, Gia Viễn), Vedana Ninh Bình Resort (xã Cúc Phương, Nho Quan) và đồng cừu của HTX Vân Long (Gia Vân, Gia Viễn).

Tiếp đó trong tháng 4 tới đây, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tổng Cục Du lịch, Vụ du lịch, Vụ lữ hành, các công ty du lịch tiêu biểu nghiên cứu các sản phẩm du lịch chuyên biệt trên địa bàn tỉnh để xây dựng sản phẩm mới.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch và các hãng lữ hành sẽ có phương án tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm mới, sản phẩm chuyên biệt nhằm hút du khách về với Ninh Bình" - ông Phong Phạm Duy Phong cho biết.