Hồi sinh dự án du lịch 250 triệu USD

Năm 2007, cả tỉnh Bình Định sửng sốt khi một doanh nghiệp quyết định đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại thung lũng Vĩnh Hội (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định) với tổng vốn lên đến 250 triệu USD. Song, dự án khởi động chưa lâu thì “đứt hơi”, khiến hàng trăm hộ dân sống khổ sở vì bị ảnh hưởng. Nhưng nay dự án này hồi sinh, kỳ vọng tháo gỡ thế khó cho 350 hộ dân ở Vĩnh Hội.





Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh Bình Định cho rằng, thời điểm năm 2007, khi KKT Nhơn Hội mới hình thành, dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (gọi tắt là dự án, nằm trong KKT Nhơn Hội) được Bình Định xem là “quả đấm thép” trong ngành du lịch của tỉnh. Lúc ấy, Bình Định “trải thảm đỏ” để tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Nhưng rồi, do một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như thiện chí đầu tư của doanh nghiệp yếu nên dự án kéo dài suốt 13 năm, ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người dân ở Vĩnh Hội.



Ông Mai Hữu Khoác (73 tuổi, thôn Vĩnh Hội), ngán ngẩm: “Ngày dự án mở ra, nghe chủ đầu tư và chính quyền hứa hẹn, dân ở đây vui mừng lắm. Tưởng rồi mai đây cả vùng này sẽ là hòn ngọc xanh về du lịch. Ai dè, dự án cứ im phắc mười mấy năm trời, bỏ trống cả trăm hécta đất hoang hóa, rất lãng phí. Chủ đầu tư thì mất tăm, chính quyền ậm ừ hứa hẹn. Suốt từ đó đến nay, chúng tôi và con cháu đến 3, 4 thế hệ phải sống khổ sở, mất rất nhiều quyền lợi khi đất đai bị dính quy hoạch, bị phong tỏa…”. Ông Khoác đưa chúng tôi đi thăm ngôi nhà của mình. Hẻm vào nhà như cái hang, nhà nối liền với 5 lớp nhà liền kề, đều của các con ông Khoác đang “sống tạm”. Không chỉ hộ ông Khoác, nhiều hộ dân khác ở Vĩnh Hội khi gặp chúng tôi đều ngán ngẩm. Nhiều hộ, 4 đến 5 cặp vợ chồng phải sống trong 1 ngôi nhà chỉ rộng vài ba chục mét vuông. Hết ta thán, dân đành âm thầm chịu đựng…



Từ giữa năm 2015, Bình Định bắt đầu có những động thái để thu hồi dự án, song do đây là nhà đầu tư nước ngoài nên gặp nhiều vướng mắc về pháp lý, khiến đôi bên giằng co mãi đến tháng 5-2018, BQL KKT Bình Định quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, còn nhà đầu tư thì khởi kiện Bình Định theo luật quốc tế, buộc tỉnh đưa ra nhiều giải pháp mềm dẻo, kiên trì để tháo gỡ. Cho đến tháng 1-2020, công ty này mới chịu rút đơn khiếu nại.



Ông Phan Viết Hùng cho biết, khi chủ đầu tư rút đơn kiện, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, các ngành chức năng tỉnh đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư để tìm giải pháp tháo gỡ cho dự án. Sau đó, Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Khách sạn Việt - Mỹ tìm đối tác mới, có cổ đông chiến lược và chứng minh được tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư. Hiện tại các bên đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư đang tiếp tục lập dự án, khả năng đến tháng 6-2021 sẽ tái khởi động dự án.



Dự án du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hội khi hồi sinh, giảm diện tích từ 325ha xuống còn trên 230ha, vốn đầu tư vẫn ở mức khoảng 250 triệu USD. Bình Định vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào dự án, nếu hình thành tốt sẽ là động lực để vực dậy tuyến du lịch, nghỉ dưỡng ven biển từ Cát Tiến ra đến khu đô thị biển Đề Gi. Khi dự án có tín hiệu tái khởi động, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu các ngành chức năng quan tâm, ưu tiên đến quyền lợi chính đáng, nguyện vọng của người dân từng ảnh hưởng bởi dự án. Đặc biệt, cần nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân thôn Vĩnh Hội khi thu hồi đất thực hiện dự án. Trong đó, xem xét 2 hướng là di dời dân, chiếu theo nguyện vọng của từng hộ dân để bố trí tái định cư tại chỗ hoặc dời đến khu tái định cư ở Cát Tiến - thị xã tương lai của Bình Định, giúp người dân ổn định cuộc sống.





Theo BQL KKT Bình Định, dự án du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hội được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt từ tháng 12-2007, quy mô ban đầu khoảng 325ha, với các hạng mục như: khách sạn nghỉ dưỡng, resort, quảng trường, trung tâm hội nghị, sân golf, bãi tắm cộng đồng, khu bảo tồn sinh thái do Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Khách sạn Việt - Mỹ (100% vốn nước ngoài) làm chủ đầu tư. Tiến độ dự án chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2009-2014 sẽ hoàn thành, nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy.



Theo NGỌC OAI (SGGPO)