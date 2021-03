Danang By Night kích hoạt kinh tế đêm Đà Nẵng

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night.



Đà Nẵng mở cửa khu du lịch Bà Nà Hills, đón khách trở lại sau COVID-19





Danang By Night sẽ bao gồm các hoạt động chiếu sáng nghệ thuật chủ đề “Dòng sông ánh sáng” hai bờ sông Hàn, trên sông Hàn, tại các cầu Thuận Phước, Sông Hàn, cầu Rồng...



Đà Nẵng về đêm - Danang By Night sẽ góp phần sớm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế trên địa bàn.



Chương trình dự kiến khai trương dịp 30.4, thí điểm trong 3 năm (2021 - 2023), gồm các nội dung, hoạt động: chiếu sáng nghệ thuật chủ đề “Dòng sông ánh sáng” hai bờ sông Hàn, trên sông Hàn, tại các cầu Thuận Phước, Sông Hàn, cầu Rồng...; trải nghiệm hoạt động về đêm tại phố du lịch An Thượng; các show diễn, chương trình nghệ thuật ban đêm tại một số khu, điểm du lịch; các hoạt động văn hóa, sự kiện hai bên bờ sông Hàn...



Ngoài ra, Đà Nẵng cũng tổ chức thí điểm các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí về đêm tại khu vực bãi biển Mỹ An; trải nghiệm không gian ẩm thực Đà Nẵng (hình thành khu phố hải sản tại đường Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa). Đồng thời, vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng, cửa hiệu, các cơ sở ăn uống... tổ chức “happy hours” vào buổi tối, đặc biệt sau 22 giờ. Sở Công thương vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi... kéo dài thời gian hoạt động đến 24 giờ hằng ngày.

Theo HOÀNG SƠN (TNO)