Chớ bao giờ tắm biển nếu bạn thấy 'sóng vuông' vì cực kỳ nguy hiểm

Hãy đừng xuống tắm biển nếu thấy 'sóng vuông'. Nếu đang tắm biển mà nhìn thấy 'sóng vuông', nên lên bờ ngay lập tức, theo The Sun.



Nam giới mặc áo dài được tham quan di tích cố đô Huế miễn phí

Hàng không giá rẻ Thái Lan kích cầu bằng các gói vé "buffet"

Giảm 50% phí tham quan di tích Huế trong nửa năm

Nếu nhìn thấy “sóng vuông” trên biển, hãy ngay lập tức lên bờ- Ảnh: Shutterstock





Đó là những lời cảnh báo về vùng sóng tuyệt đẹp, hiếm gặp, nhưng cực kỳ nguy hiểm này.



"Sóng vuông" là gì?



Hầu hết các cơn sóng vào bờ và vỡ ra theo chiều ngang và song song với đường bờ biển.



Tuy nhiên, ở một số khu vực trên thế giới, có những con sóng tạo ra một mô hình giống như bàn cờ trên mặt nước.



Hiện tượng này rất hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhìn từ trên cao, trông như một tấm lưới dưới nước tạo thành những gợn sóng hình vuông.



“Sóng vuông” trông tuyệt đẹp nhưng thực sự cực kỳ nguy hiểm và thậm chí đã gây ra những vụ đắm tàu, theo Surfer Today.



Nguyên nhân hình thành “sóng vuông”?



"Sóng vuông" xảy ra khi hai hệ thống sóng ngược chiều nhau gặp nhau và giao nhau theo các góc vuông góc.



Các hệ thống sóng tương phản bắt nguồn từ hai hệ thống thời tiết đối lập, như khi hệ thống áp suất cao với không khí khô, mát va chạm vào hệ thống áp suất thấp có nhiều mây và ẩm ướt, theo The Rain Forest Site.



Mặc dù các hệ thống thời tiết thường bắt đầu rất xa nhau nhau, sóng có thể đi hàng ngàn dặm. Khi hai hệ thống gặp nhau, chúng đâm vào nhau và tạo ra sóng vượt quá góc 45 độ.





Hãy đừng xuống tắm biển nếu thấy “sóng vuông”-Ảnh: Shutterstock





Vì sao "sóng vuông" cực kỳ nguy hiểm



Nhìn từ trên cao trông có vẻ hiền hòa, nhưng thực ra hiện tượng này thường liên quan đến dòng thủy triều xoáy rất mạnh, nên cực kỳ khó thoát ra.



Nếu lọt vào cùng sóng này, khó ai có thể thoát ra được, vì họ sẽ chiến đấu với hai con sóng khác nhau cùng một lúc.



Vì vậy, nếu nhìn thấy “sóng vuông” trên biển, hãy ngay lập tức lên bờ càng sớm càng tốt.



“Sóng vuông” cũng có thể gây ra tai nạn chèo thuyền và đắm tàu.



Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, những con sóng chữ thập ở ngoài khơi thậm chí còn gây ra một số vụ đắm tàu trong những năm qua do sóng đánh nhau.



“Sóng vuông” tương đối hiếm và thực sự có thể xuất hiện và biến mất trong vòng vài phút trên nhiều bãi biển trên thế giới.



“Sóng vuông” có thể hình thành ngoài khơi cũng như gần bờ biển, và có nhiều khả năng xảy ra ở các vùng nước cạn, theo The Sun.

Tuy nhiên, kiểu sóng kỳ lạ này không thường xuyên xảy ra và rất khó đoán.



Đặc biệt khi có nhiều đám tụ lại cùng lúc, nếu góc của sóng quá cạn hoặc nếu có gió mạnh, sẽ rất khó nhìn thấy.



Địa điểm nổi tiếng nhất thế giới để ngắm sóng vuông là Île de Ré - Đảo Ré - ở Pháp.



Hòn đảo, nằm ngoài khơi bờ biển La Rochelle, là một điểm thu hút khách du lịch mặc dù “sóng vuông” chỉ xảy ra vào những thời điểm nhất định trong năm, theo The Sun.

Theo THIÊN LAN (TNO)