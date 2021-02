Thành phố Phú Quốc đón khách du lịch an toàn, chu đáo trong dịp Tết

Hiện nay, những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên đảo Phú Quốc đã được khách du lịch nội địa trên cả nước đặt nghỉ khoảng 70-80% số phòng và con số này đang tiếp tục tăng lên...



Du lịch Tết Đà Nẵng: Từng bừng lễ hội và giá nghỉ dưỡng ưu đãi lên tới 60%

Phong phú các hoạt động đón Tết Tân Sửu

Một góc đảo Phú Quốc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)



Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức đón khách du lịch đến Đảo ngọc vui tươi, an toàn, chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.



Những điểm, khu du lịch trọng điểm, di tích lịch sử-văn hóa trên đảo Phú Quốc được trang trí rực rỡ, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu phục vụ du khách.



Ngành du lịch Phú Quốc phối hợp với đơn vị chức năng, các xã, phường quản lý, kiểm soát giá cả dịch vụ, không để xảy ra tình trạng “chặt chém," đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng, sự an toàn cho khách du lịch, nhất là tại những bãi tắm biển trên địa bàn.



Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, thành phố Phú Quốc theo dõi chặt những chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh để thực hiện, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và du khách.



Lãnh đạo ngành du lịch Phú Quốc yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế đối với khách du lịch; trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng, theo dõi tình hình sức khỏe du khách trong thời gian lưu trú ở cơ sở.



Các khu vui chơi giải trí, điểm tham quan trên đảo phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và vận động du khách đeo khẩu trang khi đến tham, vui chơi giải trí, thường xuyên rửa tay để đảm bảo an toàn. Các điểm tham quan, khu vui chơi bố trí, theo dõi tình hình sức khỏe đối với du khách khi đến tham quan, du lịch.



Thành phố Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt hành khách đến Phú Quốc, nhất là những người đến từ các vùng đang có dịch để kịp thời xử lý an toàn, hiệu quả khi tình huống xấu xảy ra.



Thành phố bố trí các khu cách ly tập trung, theo dõi, giám sát sức khỏe người đến đảo theo quy định, khuyến cáo người dân và khách du lịch đeo khẩu trang…



Trên khu vực vùng biển tiếp giáp với nước bạn, thành phố Phú Quốc phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đảo như Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc.



Các đơn vị chức năng Phú Quốc tập trung kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản của ngư dân đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Phú Quốc, thực hiện cách ly tập trung và xử lý theo quy định của pháp luật.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, số lượng du khách đến đảo Phú Quốc tham quan, du lịch, vui chơi giải trí sẽ tăng đột biến.



Hiện nay, những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên đảo Phú Quốc đã được khách du lịch nội địa ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đặt nghỉ khoảng 70-80% số phòng và con số này đang tiếp tục tăng lên. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành du lịch Phú Quốc kích hoạt, phục hồi phát triển.



"Theo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đến thời điểm này, mỗi ngày có khoảng 150 chuyến bay nội địa đi và đến Phú Quốc, trong đó du khách ở các tỉnh, thành tham quan, du lịch chiếm tỷ lệ khá cao"- ông Hưng cho hay.

Theo Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)