Clip quảng bá du lịch Việt Nam trên YouTube đạt gần 1,1 triệu lượt xem

Ra mắt đúng ngày 30 Tết vừa qua, chỉ trong hai tuần (từ ngày 11-2 đến 25-2), clip có thời lượng 60 giây quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến Văn hóa và Ẩm thực” đã gần chạm mốc 1,1 triệu lượt xem.



Chỉ trong hai tuần, clip quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng YouTube đã vượt qua mốc 1 triệu lượt xem (Ảnh chụp màn hình)



Số lượng lượt xem đối với một clip quảng bá du lịch trong một thời gian ngắn như vậy cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng trong nước và quốc tế với du lịch Việt Nam, chạm tới nhu cầu trải nghiệm vẻ đẹp Việt Nam đang bị kìm nén bởi đại dịch Covid-19.



Sự quan tâm này cũng cho thấy sức hấp dẫn và lan tỏa của chương trình truyền thông trên YouTube của Tổng cục Du lịch bằng các clip độc đáo quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam.



Phương thức quảng bá này phù hợp với định hướng của ngành du lịch là gia tăng việc quảng bá du lịch Việt Nam trên các nền tảng số. Qua đó duy trì sự gắn kết và cảm hứng của du khách trong bối cảnh hoạt động du lịch vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tạo cảm hứng cho du khách quay lại các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam khi đại dịch được khống chế.



Clip “Việt Nam - Điểm đến Văn hóa và Ẩm thực” nằm trong chương trình truyền thông du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube, do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) thực hiện với sự hỗ trợ, đồng hành của Tập đoàn Google và Vinpearl.



Trong 60 giây, clip quảng bá “Việt Nam - Điểm đến Văn hóa và Ẩm thực” đã đưa du khách hòa vào không gian thư thái, an nhiên với cảnh sắc hữu tình của những miền đất với nhiều điểm đến nổi tiếng như Chùa Tam Chúc, Khu danh thắng Tràng An, Kinh thành Huế, Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà…



(Hình ảnh chụp từ clip)



Clip cũng mang đến không khí đoàn viên ấm áp, rộn ràng của Tết cổ truyền của người dân Việt Nam với những nét đẹp văn hóa truyền thống như đi lễ đầu năm, xin chữ ông đồ. Những hình ảnh vườn hoa ngút ngàn rực rỡ đang độ xuân sắc hay những chiếc ghe chở đầy sản vật trên sông nước miền Tây trong không khí tấp nập của ngày cận Tết thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem về một đất nước Việt Nam nên thơ, thanh bình và giàu bản sắc…



Không chỉ thu hút lượng người xem lớn trên nền tảng YouTube, clip còn được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo.



Hashtag #DiDeYeu và #DiscoverVietnam tiếp tục được du khách, các công ty lữ hành và sở quản lý du lịch các địa phương sử dụng để chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh về Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và mến khách.



Trước đó, chương trình truyền thông du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube được bắt đầu triển khai từ đầu năm 2021 với việc ra mắt clip có chủ đề “Việt Nam - Đất nước, con người” vào ngày 7-1. Chỉ sau một tháng, clip cũng đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem; kênh YouTube của Tổng cục Du lịch đã tăng thêm hơn 2,5 nghìn lượt theo dõi.



Chương trình có sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới trẻ và lượng theo dõi lớn (subscriber) như Hoa hậu H'Hen Niê, Chan La Cà, Khoai Lang Thang, Helly Tống, Fly Around Vietnam, Flycam 4K, Minh Travel, Opps Banana… Mỗi nhà sáng tạo nội dung YouTube đóng vai trò như một “thuyết minh viên du lịch trực tuyến” khám phá vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, con người và thiên nhiên Việt Nam. Sau mỗi chuyến đi, các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ những video này trên kênh YouTube cá nhân và kênh YouTube chính thức của Tổng cục Du lịch.

Theo T.LINH (NDĐT)