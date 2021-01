Quảng Bình: Khởi công tổ hợp khách sạn 5 sao trong quần thể du lịch FLC

Ngày 17-1, trong khuôn khổ hội thảo xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình với chủ đề "Quảng Bình - tiềm năng - an toàn và khác biệt", Tập đoàn FLC đã tiến hành khởi công tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm hội nghị quốc tế tại Quảng Bình.



Khởi công tổ hợp khách sạn 5 sao FLC Quảng Bình

Đây là tổ hợp khách sạn gồm 2 tòa khách sạn 12 tầng, sở hữu hơn 500 phòng tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ tiện ích như hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Quảng Bình với hội trường có sức chứa 1.200 chỗ. Cả hai hạng mục dự kiến được đưa vào vận hành cuối năm 2021.



FLC giới thiệu dự án trong quần thể du lịch ở Quảng Bình

Theo thông tin từ chủ đầu tư, bên cạnh tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị quốc tế, FLC Quảng Bình dự kiến sẽ ra mắt nhiều hợp phần mới trong năm 2021, trong đó đáng chú ý là resort tiêu chuẩn 6 sao. Được biết, khu quần thể dự án du lịch FLC Quảng Bình được tổ chức thực hiện trên diện tích đất 2.000ha với tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu: “Với phương châm luôn đồng hành và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tập đoàn FLC triển khai các dự án thuận lợi, đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội và du lịch của địa phương”. Ông Thắng cũng đề nghị Tập đoàn FLC tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn... triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng về thủ tục đầu tư xây dựng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định; quan hệ thật tốt với cộng đồng dân cư trong vùng dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 trong khu vực triển khai dự án, để sớm có một Tổ hợp khách sạn và Trung Tâm hội nghị chất lượng hàng đầu khu vực và cả nước, xứng tầm với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

