Du lịch Tết Đà Nẵng: Từng bừng lễ hội và giá nghỉ dưỡng ưu đãi lên tới 60%

Nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách đi du lịch Tết Đà Nẵng, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn TP thực hiện chuỗi sự kiện mang chủ đề: Du Xuân Đà Nẵng – Đón Tết bình an, rộn ràng hạnh phúc.

Du lịch Tết Đà Nẵng với mong muốn thu hút du khách quay trở lại, Sở Du lịch đã tổ chức chương trình City tour miễn phí với lộ trình Chùa Linh Ứng - bán đảo Sơn Trà, Cầu Tình Yêu - Cầu rồng Đà Nẵng; Danh thắng Ngũ Hành Sơn và sản phẩm lưu niệm. Du khách muốn trải nghiệm tour du lịch này có thể đặt lịch trước 17h00 hàng ngày để xe đón tận nơi, thời gian khởi hành 07h30- 08h30. Chương trình City tour miễn phí được bắt đầu từ ngày 1/1-28/4/2021.

Bên cạnh đó từ ngày 1/1 đến ngày 30/3/2021, Đà Nẵng sẽ dành tặng 05 vé/ngày open bus (tour mở) khứ hồi Đà Nẵng - Bà Nà. Ngoài ra, các khách sạn, resort tại Đà Nẵng cũng sẽ có những giá ưu đãi khủng 20-60%.

Cũng nhân dịp tết Tân Sửu, MV Take You Away – một sản phẩm kết hợp giữa Danangfantasticity và JMJ FAMILY với sự xuất hiện của cặp đôi Jay Quân & Chúng Huyền Thanh đã chính thức lên sóng. Với hình ảnh tropical, thoải mái và năng động cùng phong cách sang trọng, Đà Nẵng đã xuât hiện trong MV Take you away với các cảnh quay đa dạng, trẻ trung và vô cùng mới lạ.

Du lịch Tết Đà Nẵng với ước hẹn mùa xuân cùng Sunword Bà Nà Hills

Ước hẹn mùa xuân mang niềm hạnh phúc của hẹn ước lứa đôi, trong thiên nhiên và mọi tạo vật, khi mùa Xuân về. Giữa khí trời tuyệt đẹp 4 mùa trong một ngày tại đỉnh Bà Nà, các tiểu cảnh trang trí và cảnh quan quây quần trong hình dáng đôi, cặp triều mến. Hoạt động biểu diễn sử dụng các hình tượng lứa đôi, đặc biệt Kết tinh của tình yêu nàng Đào chuông và chàng trai Hướng dương sẽ mở ra một chương với tấm áo mới tại khắp Sun World Bà Nà Hills. Thời gian: 01/02-31/03/2021.



Ngắm pháo hoa lung linh sắc màu trong đêm giao thừa

Pháo hoa phút giao thừa tại Đà Nẵng là một sự kiện được mỗi người dân và du khách chờ đón mỗi dịp Tết đến. Dạo phố phường đêm giao thừa và chờ đón những màn pháo hoa đón chào năm mới đang dần trờ thành một thói quen của người dân Đà Nẵng.

Theo đó, giao thừa năm nay thành phố Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa ở ba địa điểm. Điểm 1:Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn). Điểm 2: Khu phức hợp thương mại cao tầng Phương Trang – Khu F (đối diện về phía Đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu). Điểm 3: Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang).

Du lịch Tết Đà Nẵng với Lễ hội rộn ràng, xuân sang chào đón

Tiếp nối những thành công của năm 2020, trong năm 2021 Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng (CVSKN) Núi Thần Tài – Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Lễ Hội Thần Tài với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.

Năm nay, lễ hội Thần Tài được chia là hai phần chính: phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ được diễn trong không khí rộn ràng với múa Trống Lân – Rồng khai hội xông đất, hy vọng một năm mới thuận lợi, hạnh phục, thịnh vượng. Tiếp ngay sau phần Lễ, phần Hội sẽ bao gồm rất nhiều hoạt động vui xuân như: Hái lộc đầu xuân, xin chữ đầu năm, quẻ xăm may mắn, ước nguyện đầu năm, các khu vực check in Tết…

Lễ Hội Đền Thần Tài 2021 được diễn ra từ ngày 12 -14/2 và ngày 21/2 (Mồng 2 - 4 và 10 âm lịch) tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Tiếp đến là Lễ hội Xuân - Công viên Châu Á và Lễ bội ẩm thực được diễn ra ngày 14/2-28/2/2021.



Lễ hội ẩm thực lớn nhất miền Trung với hàng trăm gian hàng và hàng nghìn món ăn đến từ các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó là các hoạt động nổi bật: Band nhạc ascoutic, Lân sư rồng, DJ, đêm nhạc chào xuân với các ca sĩ nổi tiếng

Cùng ngày 14/2, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xuân yêu thương với sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng của Showbiz Việt. Sân khấu hóa show truyền hình: Với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng với các show "Gương mặt thân quen, sàn đấu ca từ…"

Du lịch Tết Đà Nẵng còn có một điều đặc biệt, thú vị nữa đó là Chợ tình - TOOM SARA FEST được tổ chức tại Làng Văn hóa Cơ Tu Toom Sara, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Chợ tình được tổ chức từ ngày 14-2-16/2/2021.

Du lịch Tết Đà Nẵng rộn ràng Phiên chợ ngày Tết

Hòa chung trong không khí sôi nổi chào Xuân Tân Sửu 2021, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình "Phiên chợ ngày Tết năm 2021" với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho công chúng.

Đây đồng thời là một trong những chương trình ý nghĩa của Bảo tàng nhằm góp phần bảo lưu những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc. "Phiên chợ ngày Tết năm 2021" được diễn ra từ 8h30 ngày 30/01/2021 đến 16h00 ngày 31/01/2021 (18, 19 tháng Chạp Âm lịch).

Chợ phiên Helio – Chợ Xuân vui sắm được tổ chức từ 17h30 đến 22h từ 25.1-7.2.2021. Vào cổng miễn phí. Đây là phiên chợ quy tụ hàng chục thương hiệu thời trang đình đám, phụ kiện, tranh tết, sinh vật cảnh cho đến khu ẩm thực đa dạng, sân khấu nhạc sống sôi động diễn ra về đêm, tất cả sẽ có tại chợ phiên Helio.

