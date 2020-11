Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu trong lo âu

Người dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bước vào mùa trồng hoa để chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên do năm này thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch COVID-19 mà số lượng người trồng hoa và quy mô cũng giảm so với năm trước.



Hiến kế du lịch: 'Đừng tàn phá thiên nhiên và văn hóa bản địa'

Vietravel: 'Giảm giá mạnh-chất lượng tăng' mùa du lịch cuối năm

Quy mô trồng hoa làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ năm nay đã giảm đáng kể. Trong ảnh người nông dân tưới nước cho những chậu hoa cúc mâm xôi để bán hoa Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Thanh Nhân



Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3km, làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ có lịch sử trồng hoa đến nay đã gần 100 năm. Làng hoa này được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2011 gồm: Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An (phường Long Hòa) và Câu lạc bộ Hoa kiểng Phú Thọ (phường Long Tuyền).



Từ giữa tháng 8 âm lịch, người dân làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bắt tay chuẩn bị cho vụ hoa Tết Tân Sửu 2021. Dưới tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân cộng với thua lỗ vụ hoa Tết Canh Tý 2020 khiến người trồng hoa và quy mô năm nay đã giảm đáng kể.



1 Quy mô trồng hoa làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ năm nay đã giảm đáng kể. Trong ảnh người nông dân tưới nước cho những chậu hoa cúc mâm xôi để bán hoa Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Thanh Nhân



Anh Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, cư trú ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết: Dịch COVID-19 tác động đến thu nhập của người dân nên năm nay tôi đã giảm quy mô trồng lại 30%. Năm rồi tôi trồng 3.000 chậu hoa các loại nhưng năm nay tôi chỉ trồng 2.000 chậu hoa như: Cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, mai dạ thảo,...



Bà Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1967, cư trú ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), chủ cơ sở kinh doanh các nguyên vật liệu để trồng hoa ở gần Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ cho biết: Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 cộng với việc thua lỗ của thị trường hoa tết Canh Tý 2020 mà hiện nay người trồng hoa ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ không còn mặn mà với việc trồng hoa nữa. Số lượng người trồng ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ năm nay có giảm. Số người dân khác vẫn trồng bám trụ, tuy nhiên số lượng chậu hoa cũng đã giảm khoảng 30% so với năm rồi.

https://laodong.vn/kinh-te/lang-hoa-tram-tuoi-o-can-tho-chuan-bi-hoa-tet-tan-suu-trong-lo-au-850671.ldo



Theo Thành Nhân (LĐO)