Chưa mở cửa đón khách quốc tế, du lịch dồn ưu đãi cho khách nội

10 tháng đầu năm, ngành du lịch chỉ phục vụ 43,5 triệu lượt khách nội địa, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong hai tháng cuối năm 2020, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành dồn sức vào thị trường trong nước.

Đoàn du khách đến từ Quảng Ninh khám phá TP.HCM chiều 31-10 - Ảnh: NGUYỄN MINH

Cùng với khẳng định của Thủ tướng trong phiên họp mới đây về chống dịch COVID-19, Việt Nam sẽ không mở cửa thị trường du lịch quốc tế cho đến hết năm 2020, chấp nhận thiệt hại 60 tỉ USD với kế hoạch đón 21 triệu lượt khách, các doanh nghiệp du lịch trong nước sẽ dồn sức vào thị trường nội địa thời gian tới.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dù thị trường quốc tế chưa mở, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đang làm mới nhiều sản phẩm du lịch, các chương trình kết nối, liên kết vùng với nhiều địa phương được thúc đẩy để tạo những luồng khách nội địa sôi động từ đây đến cuối năm.

Mới đây, TP.HCM đã tổ chức lễ tiếp đón đoàn du khách đầu tiên đến TP sau khi kích hoạt chương trình kích cầu du lịch, liên kết, hợp tác giữa TP với các tỉnh, thành vùng Đông Bắc, Tây Bắc. Đây là đoàn khách 37 người đến từ Quảng Ninh do Công ty TST Tourist tổ chức, lưu trú tại TP trong 2 ngày theo hành trình tour Nha Trang - Phan Thiết - TP.HCM.

Theo ghi nhận, lượng khách trong tháng 11 và 12 được dự báo có khởi sắc trở lại, chủ yếu đến từ luồng khách du lịch MICE do các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động teambuiding, hội họp cuối năm. Các lễ hội cũng bắt đầu khởi động lại, kích thích người dân lên đường, trải nghiệm.

Ngành du lịch Việt Nam từng kỳ vọng thị lượng khách nội địa năm 2020 có thể đạt 60-65 triệu lượt. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh, thiên tai hiện nay, con số này sẽ khó đạt được. Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch đang nỗ lực các chương trình kích cầu nhằm "vực dậy" toàn ngành du lịch.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, chủ tịch Vietravel, cho biết các biện pháp hạn chế đi lại đã khiến thị trường du lịch sụt giảm mạnh. Thị trường du lịch đón khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm 85%, thị trường đưa khách đi nước ngoài cũng giảm 85-90%, thị trường nội địa giảm trên 50%, trong khi doanh thu ngành giảm 61%...

Ước tính 135.000 doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú cũng như 1.500 công ty du lịch quốc tế dừng hoạt động. Đến tháng 7, khi họ cố gắng quay trở lại thị trường nội địa thì lại bị giáng cú tiếp theo - làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

"Nhưng thị trường 100 triệu dân không nhỏ, chúng tôi tin rằng ngành du lịch nên đối xử tốt hơn với du khách nội địa, tìm hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu của họ", ông Kỳ nói.

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế nên khách quốc tế du lịch Việt Nam trong tháng 10 là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Dự kiến con số này sẽ không thay đổi đáng kể do Việt Nam sẽ giữ chính sách này đến hết năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, người nước ngoài du lịch Việt Nam tháng 10-2020 ước tính đạt 14,8 nghìn lượt, tăng 7,6% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay, lượt khách quốc tế đạt hơn 3,8 triệu, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách chủ yếu đến từ châu Á, chiếm 73,2% tổng lượng khách quốc tế, trong đó chỉ riêng khách đến từ ba thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Lào chiếm đến 70% lượng khách đến trong tháng 10.

Theo N.BÌNH (TTO)