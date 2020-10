Singapore, Hong Kong lập hành lang du lịch: du khách hai nước không phải cách ly

Hai trung tâm hàng không của châu Á đạt thỏa thuận về nguyên tắc để thành lập hành lang du lịch an toàn đầu tiên ở khu vực, cho người xét nghiệm âm tính với COVID-19 đi lại giữa 2 nơi không cần phải cách ly.



Những người xét nghiệm âm tính với COVID-19 sắp được đi lại tự do giữa Singapore và Hong Kong mà không cần cách ly - Ảnh: Strait Stimes



Trong thông báo chung ngày 15-10 được hãng tin AFP dẫn lại, Singapore và Hong Kong cho biết thỏa thuận sẽ được triển khai trong vài tuần tới. Một số nguồn tin cho biết thỏa thuận có thể áp dụng từ tháng sau, nhưng tháng 12-2020 có lẽ là thời điểm khả quan hơn.



"Thỏa thuận cột mốc này sẽ giúp khôi phục lại du lịch hàng không xuyên biên giới giữa 2 trung tâm hàng không, theo một cách an toàn và tiến bộ", chính quyền Hong Kong thông báo. Đây không chỉ là hành lang du lịch an toàn 2 chiều ("bong bóng du lịch") đầu tiên ở châu Á, mà cả trên thế giới.



Bộ trưởng Giao thông Singapore Ong Ye Kung cho biết, thỏa thuận dựa trên tỉ lệ mắc COVID-19 thấp ở Singapore lẫn Hong Kong, và chính quyền 2 nơi đã áp dụng các cơ chế mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh.



Theo thỏa thuận, người dân đi lại giữa 2 nơi này sẽ không phải cách ly, miễn họ có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Hành khách quá cảnh sẽ không được phép lên những chuyến bay này.



Thông báo chung cũng khẳng định 2 bên đã có các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Nói về lo ngại, bộ trưởng Ong của Singapore khẳng định sáng kiến "hành lang du lịch" sẽ được triển khai thận trọng, và có thể nước này có ngừng trong trường hợp bùng dịch ở Hong Kong.



"Nhưng chúng ta phải mở cửa lĩnh vực hàng không. Chúng ta phải thử. Cả 2 đều là trung tâm hàng không quan trọng. Ai cũng hiểu rằng trung tâm hàng không là mối quan tâm của cả nền kinh tế chứ không chỉ ngành hàng không", ông Ong nói.

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)