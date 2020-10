Nguy cơ mất sạch khách, Hội An kêu gọi hiến kế tìm lối ra cho du lịch

Trước việc mất hẳn nguồn khách sau đại dịch, sáng 2-10, chính quyền Hội An nghe các doanh nghiệp hiến kế, tìm hướng kéo du khách trở lại.



Chính quyền Hội An tặng hoa chúc mừng các doanh nhân nhân dịp Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 - Ảnh: B.D.



Bí thư Thành ủy Hội An, ông Trần Ánh, nhận định rằng Hội An là trung tâm du lịch nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn khi khách đìu hiu, nguồn thu của thành phố cũng hụt nặng. Hơn lúc nào hết, Hội An đang cần những ý tưởng để phố cổ vượt qua những ngày khó khăn.



Doanh thu du lịch sụt giảm chưa từng có



Ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết đại dịch COVID đã khiến cả thành phố gặp khó khăn, Hội An có hơn 30 ca dương tính. Trong số này, phố cổ cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch của cả nước.



Theo ông Nguyễn Văn Lanh, năm 2020 là năm khó khăn nhất của Hội An từ trước đến nay, nguồn khách du lịch 9 tháng chỉ chưa tới 20% so với cùng kỳ, công suất lưu trú chỉ đạt 17%. Giá trị sản xuất của ngành thương mại, du lịch, dịch vụ của Hội An hiện mới chỉ đạt 20,8% kế hoạch năm.



Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, ông Phan Xuân Thanh, phát biểu tại chương trình gặp gỡ - Ảnh: B.D.



Hiện Hội An đang khẩn trương làm các chương trình kích cầu, phục hồi du lịch song song với phòng chống dịch bệnh. Thành phố cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn, chờ công nhận để thông báo rộng rãi đưa du khách quay trở lại.



"Chúng tôi đã gửi thư ngỏ tới các chủ nhà tại Hội An, kêu gọi bà con mở cửa, đưa không khí ấm cúng trở lại" - ông Lanh nói.



Chính quyền đã cùng các nhóm doanh nhân, các phường tổ chức các hoạt động như chợ phiên, lễ hội Trung thu để mở ra các hoạt động phục vụ khách tham quan…



Tranh thủ thời gian trong dịch, Hội An cũng thiết lập các trung tâm đón tiếp du khách, sử dụng nền tảng đô thị thông minh để hoàn thiện và chuyên nghiệp hóa các khâu như bãi đỗ xe, phát hành vé, các tour tuyến...



Thay đổi sản phẩm, xây dựng hình ảnh an toàn



Ông Triệu Quốc Hưng - giám đốc khách sạn Vĩnh Hưng - cho rằng chủ trương cho mở homestay, villa ở vùng ven là đúng, tuy nhiên mô hình quản lý chưa hợp lý.



Hiện nay việc phá giá, mất an ninh trật tự đang rất phổ biến. Trong khi đó tại khu vực phố cổ vẫn còn tình trạng khách ăn xin làm phiền du khách, một số thời điểm có những người ăn xin nằm lê lết trên đường tạo hình ảnh nhếch nhác, mất thiện cảm.



Phố cổ Hội An vắng hoe dù đã mở cửa trở lại - Ảnh: B.D.



Ông Phạm Văn Dũng - trưởng văn phòng đại diện tại miền Trung của Tập đoàn Thiên Minh - cho rằng để đạt được đỉnh khách du lịch như năm 2019 thì phải mất ít nhất 3 năm nữa. Theo ông Dũng, dù thế nào Hội An cũng phải nhanh chóng tập trung xây dựng các sản phẩm hướng đến nguồn khách nội địa.



Ông Đinh Văn Nhâm - đại diện Viettinbank Hội An - cho rằng công tác quy hoạch của Hội An đang có vấn đề, nhiều doanh nghiệp lúng túng khi bỏ tiền mua đất nhưng không rõ số phận tương lai của khoản tiền mình.



"Tôi đề nghị chính quyền nói cho rõ khu vực nào, đường nào thì được làm khách sạn. Sản phẩm du lịch chưa tạo ra ấn tượng lớn. Ở Đà Nẵng cũng xây một cây cầu như cầu Cửa Đại của Hội An, nhưng khác với Hội An thì Đà Nẵng biến cây cầu qua sông Hàn thành cầu phun lửa, rồi Cầu Vàng ở Bà Nà kéo khách nườm nượp tới" - doanh nhân này nói.



Buổi gặp mặt hiến kế cho du lịch Hội An - Ảnh: B.D.



Ông Phạm Vũ Dũng - giám đốc Công ty du lịch, dịch vụ Hoa Hồng (Hội An) - cho biết sau đợt kích cầu đầu tiên thất bại, hiện nay đa số doanh nghiệp tại Hội An đã mất phương hướng và tính chuyện đóng cửa tới cuối năm.



Ông Dũng nhận định Hội An hiện nay có nhiều điểm có thể tạo ra "trend" check in như hiện tượng đang diễn ra, thu hút giới trẻ ở các cánh đồng lúa, lò gạch cũ vùng ven... Muốn làm được này cần có một kênh điều phối rõ ràng. Quan trọng nhất hiện nay là Hội An cần tập trung xây dựng bộ tiêu chí an toàn và cho công bố ngay, lôi kéo khách trở lại.



Ông Phan Xuân Thanh - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam - cho rằng các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược sống chung với dịch, chứ không thể chống được nữa. Chính quyền cần có các hoạt động hướng dẫn doanh nghiệp và công nhận các tiêu chí an toàn, chuẩn bị tâm thế cho việc dịch quay trở lại, và khi đó thì các kịch bản ứng phó phải được kích hoạt, phù hợp.



Phố cổ Hội An - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY



Theo THÁI BÁ DŨNG (TTO)