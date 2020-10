Kích cầu du lịch hậu Covid-19

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam: Đề xuất giảm thuế, ưu đãi cho vay Kích cầu du lịch đợt 2, giá không thể thấp hơn, doanh nghiệp đang kiệt sức nên sẽ có nhiều khó khăn hơn trước… Ngành du lịch có thể đề xuất Chính phủ quan tâm bằng cách giảm thuế VAT, thuế thu nhập, lùi thời gian nộp thuế, cho vay tiền... Chính quyền địa phương cũng cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, giảm phí tham quan, vé, lệ phí hoạt động để các doanh nghiệp có động lực tiếp tục hoạt động. Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng ban Tiếp thị và Chuyển đổi số của Vietnam Airlines: An toàn cho du khách là hàng đầu Hãng hàng không đặt an toàn cho du khách lên hàng đầu, tất cả các chuyến bay đáp ứng nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế, hàng không quốc tế. Máy bay luôn được phun khử khuẩn tồn lưu, vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn an toàn, hành khách được yêu cầu khai báo y tế trước mỗi chuyến bay. Phi hành đoàn được kiểm tra thân nhiệt trước mỗi chuyến bay. Trong suốt chuyến bay, đồ uống đóng chai được sử dụng, không phục vụ báo chí và chăn để tránh lây nhiễm chéo, khăn lau tay chứa cồn sát khuẩn, suất ăn được đóng kín và nấu chín... Ông Đặng Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup: Tung ra sản phẩm 5 sao chi phí hợp lý Chúng tôi tung ra những sản phẩm có chi phí hợp lý, chất lượng 5 sao. Các combo kỳ nghỉ trọn gói bao gồm vé máy bay - nghỉ dưỡng, voucher đồng giá... sẽ có mức ưu đãi lên đến 50% giá phòng. Các khu vui chơi, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm ở miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên đều giảm giá vé vào cửa. Ngoài mức giá hợp lý được điều chỉnh, chúng tôi gia tăng trải nghiệm của du khách ở các điểm đến được yêu thích như Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An bằng sản phẩm mới. VinWonders Phú Quốc được xây dựng trở thành thành phố lễ hội "không ngủ"... Cuối năm nay, chúng tôi cũng sẽ cho ra mắt ra mắt tàu lặn du lịch vô cực duy nhất tại Việt Nam. Nâng cấp chuỗi chương trình nghệ thuật đẳng cấp Tata Show tại Nha Trang, khu phố mua sắm không ngủ tại Nam Hội An. T.Hà (ghi)