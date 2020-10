Khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 10 tăng nhẹ

Báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-10 cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10-2020 ước tính đạt 14,8 nghìn lượt người, tăng 7,6% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước.



(Ảnh: Tổng cục Thống kê)

Tính chung mười tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.803,3 nghìn lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, do nước ta chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế nên đối tượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 hiện là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Khách chủ yếu đến từ châu Á, chiếm 73,2% tổng lượng khách quốc tế đến nước ta, song vẫn giảm 75,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ riêng khách đến từ ba thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Lào chiếm đến 70% lượng khách đến trong tháng 10. Tuy nhiên, du khách đến từ các thị trường chính vẫn giảm mạnh: khách đến từ Trung Quốc giảm 79,4% so với cùng kỳ năm ngoái, Hàn Quốc giảm 76,2% so với cùng kỳ năm trước, Nhật Bản giảm 74,1%; Đài Loan (Trung Quốc) giảm 74,4%;…

Khách đến từ châu Âu trong 10 tháng giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Liên bang Nga giảm 52,7%; Vương quốc Anh giảm 68,7%; Pháp giảm 68,1%; Đức 61,8 giảm 65,9%.

Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 235,6 nghìn lượt người, giảm 70,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 173,5 nghìn lượt người, giảm 72,1%.

Khách đến từ châu Đại Dương đạt 102,6 nghìn lượt người, giảm 72,1%, trong đó khách đến từ Australia đạt 92,6 nghìn lượt người, giảm 71,6%.

Khách đến từ châu Phi đạt 12,3 nghìn lượt người, giảm 68,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước tác động của "cú đấm bồi" do đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực, tích cực thực hiện các biện pháp kích cầu nhằm “vực dậy” toàn ngành du lịch, đặc biệt trong những tháng cuối năm.

Ngày 18-9, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã phát động kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm 2020 với tiêu chí an toàn và hấp dẫn, trong đó yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đối tượng của đợt kích cầu du lịch lần này không chỉ là người dân trong nước mà còn là cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

T.LINH (NDĐT)