Khách sạn ở Đà Nẵng mở cửa cho có... không khí

Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch giảm giá sâu để kích cầu Ngày 5-9, ông Phạm Ngọc Hải, chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết hiệp hội vừa làm việc với các DN trên địa bàn và đã họp thống nhất sẽ giảm giá sâu, từ 50% trở lên để triển khai kích cầu đợt 2. Ngoài ra, hiệp hội còn gợi ý các DN xây dựng tour mới, làm mới điểm "cũ" cũng như tạo điểm đến mới, đồng thời tăng cường truyền thông, tạo hình ảnh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến "an toàn". Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang xây dựng tiêu chí khu du lịch an toàn, cơ sở du lịch an toàn trước COVID-19. Theo các DN du lịch trên địa bàn, việc giảm giá sâu để kéo khách do đang vào mùa thấp điểm du lịch, học sinh đi học trở lại và diễn biến COVID-19 trên thế giới vẫn còn phức tạp. (ĐÔNG HÀ)

Đa số các doanh nghiệp tại Khánh Hòa đều sẵn sàng cho kích cầu du lịch lần 2 - Ảnh: MINH CHIẾN Khánh Hòa: hết giãn cách, kích cầu ngay Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết từ 0h ngày 5-9, Khánh Hòa được gỡ bỏ giãn cách xã hội, các hoạt động dịch vụ du lịch được phép hoạt động trở lại. Cơ quan này cũng vừa ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp phục hồi từng bước hoạt động du lịch sau dịch COVID-19. Theo đó, Sở Du lịch sẽ cùng các DN du lịch đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thu hút khách. Xây dựng một số gói sản phẩm du lịch có lợi thế cao như: du lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, hội thảo), du lịch nghỉ dưỡng cho gia đình, nhóm bạn, du lịch thể thao với dịch vụ golf... Du lịch Khánh Hòa sẽ tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VN (VITM Hà Nội 2020), dự kiến tổ chức giữa tháng 11-2020, kết hợp tổ chức chương trình quảng bá du lịch Khánh Hòa tại phố đi bộ Hà Nội, với chủ đề "Nha Trang biển gọi". Đặc biệt, Khánh Hòa sẽ thí điểm "Phiên chợ du lịch online" với hình thức trao đổi trực tuyến giữa các công ty lữ hành quốc tế với DN cung ứng dịch vụ du lịch của Khánh Hòa. "Thời gian qua, Khánh Hòa được chọn làm điểm cách ly trung chuyển cho các chuyên gia nước ngoài và đã thành công trong chương trình kích cầu du lịch địa phương "Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa" nên hệ thống cung ứng dịch vụ du lịch vẫn duy trì hoạt động. Đây là cơ sở để thu hút khách nội địa và nhóm du khách, chuyên gia nước ngoài đang có mặt ở VN, nhất là kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết dương lịch sắp đến" - bà Thanh hi vọng. (MINH CHIẾN)