Ngày Quốc khánh: Thời tiết nhiều nơi thuận lợi cho du lịch gia đình

Thời tiết trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh ở phần lớn các khu vực trên cả nước thích hợp cho hình thức du lịch gia đình, du lịch gần, ngắn ngày và cắm trại ngoài trời.



Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước đều có thời tiết tương đối thuận lợi với ngày nắng, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ có lúc nóng bức nhưng không quá gay gắt, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.



Thời tiết trong ngày nghỉ lễ ở phần lớn các khu vực thích hợp cho hình thức du lịch gia đình, du lịch gần, ngắn ngày và cắm trại ngoài trời, khá an toàn đối với những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ.



Thời tiết cụ thể tại các khu vực ngày 2/9 như sau: Thủ đô Hà Nội ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối đến tối có khả năng mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-36 độ C.



Những người đi du lịch, đi dạo chơi, thăm người thân, bạn bè cần mang theo áo mưa nhẹ và ô để đề phòng cơn mưa bất chợt.



Bắc Bộ ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-36 độ C.



Riêng thời tiết tại các tỉnh miền núi Đông Bắc trong dịp đầu tháng 9 thường hay có mưa lớn, không phù hợp cho du lịch, người dân cần đề phòng lũ và sạt lở đất.



Tại Trung Bộ ngày nắng, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ C, riêng Bắc Trung Bộ từ 35-37 độ C.



Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên 27-30 độ C, Nam Bộ 29-32 độ C.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)