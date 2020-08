Du khách hủy tour khó đòi lại tiền cọc: Khúc mắc ở dịch vụ trung gian

Hoàn huỷ vé máy bay: Tổng đài quá tải vì lượng khách gọi quá lớn Đại diện Vietnam Airlines (VNA) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hãng này tạm dừng khai thác toàn bộ các chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng đến hết ngày 11.8.2020. Đối với các đường bay nội địa khác vẫn được VNA khai thác bình thường. Theo đó, VNA sẽ hỗ trợ hành khách có vé xuất trước ngày 25.7.2020 đã được xác nhận chỗ trên các chuyến bay đến, đi từ Đà Nẵng từ ngày 26.7 đến ngày 31.8.2020 được đổi ngày bay, đổi hành trình một lần miễn phí, miễn điều kiện hạn chế của vé với điều kiện ngày bay mới khởi hành đến ngày 31.10.2020. Đối với hành khách có vé đến, đi từ Đà Nẵng trong giai đoạn từ ngày 28.7 đến ngày 11.8.2020, VNA sẽ miễn phí, điều kiện hạn chế hoàn vé và thực hiện hoàn ngay sang Travel Voucher hoặc hoàn về hình thức thanh toán vé ban đầu sau 2 tháng kể từ khi nhận được đề nghị. Đối với hành khách có vé đến, đi từ Đà Nẵng trong ngày 26-27.7.2020 và từ ngày 12.8 đến ngày 31.8.2020, VNA thực hiện chi hoàn theo điều kiện giá áp dụng hoặc hoàn miễn phí sang Travel Voucher với một số điều kiện kèm theo. VNA khuyến khích hành khách giữ vé chưa sử dụng để đổi sang ngày bay mới ngay khi có thể từ nay đến ngày 31.10.2020 hoặc hoàn miễn phí sang Travel Voucher để tiếp tục sử dụng cho các dịch vụ khác của hãng. Hiện các hãng trong nước đều tạo điều kiện để hành khách hoàn, huỷ, đổi hoặc xuất sang vé mới. Theo đại diện Bamboo, việc hoàn huỷ vé cho hành khách không có gì khó khăn, nhưng do thời điểm cao điểm này khách điện thoại đến tổng đài hơi khó vì mỗi ngày có hàng nghìn cuộc gọi đến để tư vấn hoàn huỷ vé, do đó tổng đài không xử lý được. Cũng theo đại diện Bamboo chỉ duy nhất đường bay Đà Nẵng được hoàn vé, còn các hành trình khác thì được bảo lưu và thay đổi ngày bay miễn phí. Đặng Tiến