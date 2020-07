Khánh Hòa kích cầu du lịch nội địa

Hôm qua (18-7) tại Nha Trang, báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Du lịch Khánh Hòa cùng 3 đơn vị đồng hành Vinpearl-VinWonders, Vietjet, Saigontourist tổ chức hội thảo "Nha Trang biển gọi".



Các đơn vị kinh doanh du lịch tại Nha Trang giao kết cùng Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình Ấn tượng Việt Nam - Nha Trang biển gọi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngay từ bây giờ, các địa phương, các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị mọi nguồn lực để đến thời điểm mở cửa có thể ngay lập tức chào đón luồng khách quốc tế. Trong đó hướng tới các thị trường nguồn khách trọng điểm, có khả năng hồi phục sớm bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và các nước ASEAN... Bà Nguyễn Thanh Hương (phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam 2020 do báo Tuổi Trẻ phát động.

Liên minh kích cầu du lịch các tỉnh phía Nam

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời gồm đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Vụ Lữ hành, sở VH-TT&DL các tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ cùng các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, đơn vị vận tải... trong ngành du lịch.

Theo Tổng cục Du lịch, những nỗ lực ban đầu phát triển du lịch sau cao điểm COVID-19 của tỉnh Khánh Hòa đã có những kết quả lớn. Chỉ sau một tháng có hàng loạt hành động cụ thể tác động vào tâm lý tiêu dùng, mua sắm, du lịch của du khách, đồng thời tổ chức kết nối vùng, Khánh Hòa đã hình thành được Liên minh kích cầu du lịch các tỉnh phía Nam.

Ông Trần Việt Trung, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ giữa tháng 5-2020, sở triển khai hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch nội địa. Cùng với tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, tâm lý khách đã trở lại trạng thái bình thường nên tăng trưởng khách du lịch diễn ra khá nhanh và từng bước đa dạng hình thức chương trình du lịch (có nhiều đoàn khách với số lượng đông).

Tháng 6-2020, Khánh Hòa thu hút trên 40.000 lượt khách nội địa, tăng 82% so với tháng 5-2020. Doanh thu, lượng khách tính theo ngày ở hai tuần đầu tiên của tháng 7-2020, tức sau các chương trình kích cầu khoảng một tháng, tại hầu hết các khu điểm du lịch tăng 4 - 5 lần so với cuối tháng 6-2020. "Tối ưu khai thác thị trường trong nước là cái nền tốt để chinh phục thị trường quốc tế có chiều sâu ở thời điểm dịch COVID-19 lắng xuống" - ông Trung nhận định.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hương, phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cũng nhìn nhận thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai rất nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và là hình mẫu để các địa phương khác học tập, phát huy.

Ngoài việc chủ động kết nối cùng Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp địa phương hợp tác tổ chức những chương trình hấp dẫn kích cầu du lịch nội địa, Khánh Hòa là địa phương đi đầu tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến, kết nối doanh nghiệp tại các tỉnh, thành khác như Hà Nội, 3 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, tổ chức đón các đoàn famtrip (hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) từ các thành phố lớn là nguồn khách nội địa trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM; ký kết liên minh kích cầu du lịch với các tỉnh phía Nam...

"Fly now, Shop now, Nha Trang now"

Tại hội thảo, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa công bố gói kích cầu với chủ đề "Fly now, Shop now, Nha Trang now". Đây là gói kích cầu quan trọng của tỉnh Khánh Hòa phối hợp với nhiều doanh nghiệp thực hiện, nhằm mang tới cho du khách nhiều lợi ích từ vận chuyển hàng không đến trải nghiệm mua sắm ưu đãi và khám phá các điểm đến tuyệt đẹp tại Nha Trang.

Trong câu chuyện "Nha Trang now", Vinpearl chia sẻ về những sản phẩm du lịch mới như chương trình "Vinpearl sale sốc - Cơn lốc hè 2020" với hàng loạt ưu đãi, khuyến mãi lên đến 50% giá phòng và các dịch vụ, tiện ích 5 sao cùng với siêu phẩm giải trí đẳng cấp thế giới - Tata Show tại VinWonders Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, giám đốc Vinpearl vùng Nha Trang, nói Tata Show là một trong những trải nghiệm điểm nhấn tại VinWonders Nha Trang với mong muốn mang đến cho du khách những show diễn tầm cỡ quốc tế ngay tại Việt Nam.

Vào đầu tháng 8 -2020, show diễn "triệu đô" này tiếp tục ra mắt các hiệu ứng đặc biệt hoành tráng như sự xuất hiện của mô hình rồng phun lửa, hiệu ứng ánh sáng, khói lửa... Đây được xem là show diễn có quy mô vào hàng bậc nhất thế giới hiện nay, góp phần mang lại sức sống mới cho ngành du lịch.

Với chủ đề "Shop now", Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP) cũng công bố chuỗi Tuần lễ siêu giảm giá hàng hiệu tại Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp hè này. Ông Phillip Nguyễn, phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, cho biết sẽ mang đến những thương hiệu hàng đầu thế giới đến với Nha Trang, Khánh Hòa. "Chúng tôi sẽ lo các mặt hàng chất lượng cao với giá cực rẻ (super sale) tại Ana Marina Nha Trang.

Hoa hậu Phan Thị Mơ đặt vấn đề rằng liệu có thể đưa Nha Trang trở thành điểm đến của du khách thích hàng hiệu trong và ngoài nước. Ông Phillip Nguyễn cho biết: "Những chính sách thương mại giữa Việt Nam và châu Âu sẽ thay đổi trong thời gian tới, có thể mua hàng hiệu tại Việt Nam với giá tốt trong tương lai rất gần. Chúng tôi sẽ mang hàng hiệu miễn thuế đến Nha Trang. Nơi đây sẽ trở thành tâm điểm mua sắm hàng hiệu của du khách trong và ngoài nước".

Đặc biệt, tại sự kiện diễn ra nghi thức ký kết, hợp tác quảng bá điểm đến, phát triển đường bay quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa giữa Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh và Sở Du lịch Khánh Hòa.

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam với nhiều hoạt động truyền thông, sự kiện nổi bật nhằm chung tay kích cầu du lịch nội địa, quảng bá hình ảnh du lịch các điểm đến trong nước với du khách đã được báo Tuổi Trẻ khởi động bằng chương trình hội thảo được tổ chức với chủ đề "Quảng Nam - An toàn, mến khách" diễn ra vào tháng 5-2020 và "Kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long" vào đầu tháng 7-2020 tại Cần Thơ. Hai sự kiện đã nhận được nhiều góp ý, hiến kế phát triển du lịch từ các đại biểu tham gia và được triển khai tích cực. Để chương trình ý nghĩa này được cộng hưởng, lan tỏa rộng rãi, ban biên tập báo Tuổi Trẻ cũng áp dụng các chính sách hỗ trợ, giảm giá đặc biệt để góp sức cùng doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi sau dịch nhằm giới thiệu các sản phẩm tour tuyến, điểm đến, dịch vụ lưu trú... đến với đông đảo du khách.

MAI VINH (TTO)