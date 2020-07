Gia Lai: Cơ sở lưu trú phải báo cáo nhanh hàng ngày

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch bệnh; phổ biến đến khách du lịch và người lao động tại cơ sở nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về các hoạt động phòng-chống dịch Covid-19.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục báo cáo nhanh hàng ngày về khách du lịch tại cơ sở lưu trú theo "Tờ khai y tế" bằng file ảnh hoặc PDF qua Email phongnvdlgialai@gmail.com hoặc theo số điện thoại 0914234088. Thực hiện nghiêm tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid-19 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành để đảm bảo an toàn cho du khách.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh phải thực hiện khai báo lưu trú du khách hàng ngày. Ảnh: Phương Linh

Nếu có trường hợp nghi ngờ biểu hiện bệnh dịch Covid-19, liên hệ với đường dây nóng: Sở Y tế tỉnh: 0966881717 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0913411899.

PHƯƠNG LINH