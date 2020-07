Reuters đánh giá du lịch Việt Nam phục hồi tốt sau dịch COVID-19 Hãng thông tấn của Anh - Reuters đã có bài viết đánh giá sự phục hồi du lịch nội địa; Việt Nam và New Zealand được đánh giá là 2 quốc gia làm tốt nhất trong việc kiểm soát dịch bệnh, có chiến lược khắc phục sớm và đưa ngành Du lịch nội địa hoạt động trở lại. Bài viết của Reuters ghi nhận, Việt Nam “ghi điểm” trong việc quảng bá hình ảnh như một điểm đến an toàn sau mùa dịch. Đặc biệt, tháng 7 và tháng 8 được xem là mùa cao điểm để ngành Du lịch tập trung phát triển khách nội địa. Theo thống kê từ Reuters, dự báo trong tháng 7, Việt Nam có hơn 26.000 chuyến bay dự kiến với 5 triệu khách, tăng 16% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, 2 tháng đỉnh điểm hè, du khách chủ yếu sẽ là các gia đình mua trọn gói combo (vé máy bay, khách sạn) nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng đang có chính sách giảm giá mạnh nhằm kích cầu, nhất là tại các điểm đến như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, đảo Phú Quốc, vịnh Cam Ranh sẽ là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch nội địa. Mai Châu