7 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam giảm 61,6% so với cùng kỳ

Khách du lịch tham quan Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, hàng đầu châu Á tại Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/7, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2020 đạt 139.000 lượt, tăng 58,7% so với tháng 6/2020; chủ yếu là khách nhập cảnh bằng đường bộ.

Tuy vậy, lượng khách quốc tế đến trong tháng Bảy vẫn giảm 98,9% so với cùng kỳ năm 2019, do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Tính chung 7 tháng của năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, khách đến từ châu Á chiếm 73% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 63,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc giảm 67,9%; Hàn Quốc giảm 65,7%; Nhật Bản giảm 61,5%; Đài Loan giảm 62,7%; Malaysia giảm 65,4%. Riêng khách đến từ Campuchia tăng 88,9%.

Khách đến từ châu Âu trong 7 tháng qua giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ Liên bang Nga giảm 38,1%; Vương quốc Anh giảm 56,4%; Pháp giảm 57,3%; Đức giảm 53,8%...

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết do diễn biến mới của dịch COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố trong nước nên Tổng cục Du lịch thường xuyên kết nối với Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo triển khai với những tình huống du khách hoãn, chuyển đổi tour, di chuyển khách ra khỏi địa bàn; đảm bảo an ninh, an toàn cho khách tại các khu, tuyến, điểm du lịch…

Theo nhận định, tình hình du lịch trong nước nhìn chung còn gặp rất nhiều khó khăn.

Dự báo của nhiều chuyên gia cho thấy du lịch Việt Nam chỉ có thể được phục hồi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, giao thương kinh tế trên thế giới trở lại bình thường. Vì vậy, lúc này chưa thể đưa ra dự báo chắc chắn thời điểm phục hồi lượng khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Trong thời gian tới, tinh thần chung của du lịch là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, đảm bảo an toàn cho khách du lịch nội địa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách quốc tế khi dịch bệnh được khống chế.

Theo Tổng cục Du lịch, sau một thời gian thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa, trong tháng 6/2020, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng khách nội địa tăng mạnh từ 1,5-3 lần so với tháng 5/2020. Trong số đó, Sa Pa (Lào Cai) tăng 2,65 lần; Quảng Ninh tăng 3,23 lần; Sầm Sơn (Thanh Hóa) tăng gấp 2 lần; Quy Nhơn (Bình Định) tăng 2,8 lần; Phú Yên tăng 1,5 lần, Phú Quốc tăng 1,68 lần.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)