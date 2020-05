Đà Lạt đẩy mạnh tour ít tụ tập đông người, tour khám phá lên ngôi

Các tour khám phá thiên nhiên, cắm trại qua đêm trong rừng thông, chèo thuyền kayak, đu dây vượt thác... với thế mạnh không tập trung đông người trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình và nhóm du khách nhỏ.

Du khách trải nghiệm tour khám phá thiên nhiên và vận động - Ảnh: M.VINH

Để phòng dịch COVID-19, du khách đến Đà Lạt thường hạn chế tới những khu du lịch tập trung đông người. Do đó, các tour đến khu điểm nổi tiếng của Đà Lạt thường ít được du khách lựa chọn trong thời gian này.

Các tour nhóm nhỏ đi khám phá, cắm trại, vượt thác... thường được các doanh nghiệp đón khách từ khoảng 15h hằng ngày và kết thúc vào sáng hôm sau với giá từ 400.000 - 450.000 đồng/người. Đối với các sản phẩm như tour đu dây vượt thác, city tour và các hoạt động du lịch vận động, mạo hiểm khác, các công ty du lịch giảm giá từ 10 đến 40% giá.

Việc giảm giá nhằm mở rộng phân khúc là các nhóm du khách có sống lượng dưới 15 người, nhưng có rất nhiều nhóm, thay vì chỉ phục vụ một phân khúc hẹp hướng tới khách nước ngoài, vốn đang rất ít trong thời điểm hiện tại.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng đến giữa tháng 5-2020 ước đạt 160.000 lượt khách, giảm hơn 70% so với cùng thời điểm năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.800 lượt khách, giảm 95,7% so với cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 158.200 lượt khách, giảm trên 68% so với năm 2019.

Tuy nhiên, TP. Đà Lạt ghi nhận lượng khách đến Đà Lạt tiếp tục tăng sau mỗi cuối tuần. Dự kiến đến khoảng tháng 9-2020, lượng khách du lịch đến Đà Lạt đạt 70% so với cùng thời điểm năm 2019, lúc chưa có dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, các khu điểm du lịch tại Đà Lạt đang tính tới phương án mở cửa cho khách tham quan ban đêm, đồng thời bổ sung thêm nhiều hoạt động giải trí ban đêm bên trong các khu điểm.

Đây là hoạt động nhằm kéo giãn mật độ du khách tập trung vào ban ngày (không đảm bảo an toàn) và tăng thời gian thăm quan trong ngày. Như vậy, với phương án này, các khu điểm vừa đảm bảo được an toàn phòng dịch vừa tăng doanh thu.