Những vị khách vui vẻ ở Hội An

Không thể về nước bởi đường bay đã dừng, hàng ngàn khách du lịch tới Hội An (Quảng Nam) phải nán lại trong các khách sạn, nhà dân.

Nhóm du khách Phần Lan tìm mua cây xoài tặng gia chủ và đem trồng trong vườn để lưu lại những ngày đáng nhớ - Ảnh: QUỐC VIỆT

Những ngày này, họ đang được tiếp đón chu đáo, ân cần ở một nơi an toàn và bình yên trong khi đại dịch đang bùng phát ở quê nhà.

Không chỉ trong các khu lưu trú dân doanh, hàng trăm khách nước ngoài cũng đang được đón cách ly và chăm sóc "tận răng" tại khu resort dành cho người nước ngoài. Những vị khách Tây được chính quyền, người dân, chủ các khu lưu trú cho ăn ở, chăm sóc bằng tất cả tấm lòng. Họ cùng ra chợ, cùng nấu ăn, cùng làm vườn như chính thành viên trong một đại gia đình.

"Phố cổ bình yên khiến mọi người an tâm hơn. Chúng tôi quá may mắn khi ở đây và sẽ chờ dịch hết mới trở về" - bà Anne, nữ du khách người Pháp, nói khi đang cùng chồng và con trú tại Sea Lavie Hội An (Cẩm An, Hội An).

"Ở đây chúng tôi có mọi thứ, người dân và gia đình nơi chúng tôi ở giúp đỡ mọi việc chúng tôi cần" - bà Anne nói.

Khách cùng đi chợ, nhặt rau, nấu cơm với chủ nhà

Hai vợ chồng anh Kalbassi Christian Bahram (Thụy Sĩ) rời khu lưu trú Sea Lavie Hội An trong lưu luyến. Họ đã đi nhiều nơi nhưng bị từ chối, cuối cùng được đón vào villa này và có những ngày ấm áp tình người

Anais (cô bé 10 tuổi người Pháp) viết bức thư tay để nói lời cảm ơn khi được chủ villa tổ chức sinh nhật và cho ăn nghỉ chu đáo trong những ngày chống dịch - Ảnh: Jenny Nguyễn

Josefina Fuentes Florin - ca sĩ người Chile - từ TP.HCM ra Hội An để hội ngộ với cả nhà (bị kẹt cách ly) cùng tận hưởng những ngày đáng nhớ tại đây

Hai mẹ con đang lưu trú tại An Villa (Cẩm Thanh) sinh hoạt như người trong gia đình của chủ khu lưu trú

Nhóm khách du lịch châu Âu cảm ơn ông chủ khu lưu trú Hoa Cọ (người giơ hai cánh tay) khi ông dành toàn bộ khu lưu trú này để tiếp đón người cách ly

Hai vị khách ở Sea Lavie Hội An tự nấu nướng, sinh hoạt cùng gia chủ - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG