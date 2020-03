Khách quốc tế đến TPHCM tháng 2 giảm 52% vì dịch bệnh Covid-19

Theo Sở Du lịch TPHCM, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM trong tháng 2/2020 đạt gần 347.000 lượt, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượng khách quốc tế đến TPHCM tháng 2 năm nay giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là thông tin được Sở Du lịch TPHCM đưa ra trong báo cáo kết quả hoạt động du lịch tháng 2/2020.

Tính cả hai tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đến TPHCM giảm 21,71%.

Lượng khách đến TPHCM giảm mạnh tác động đến doanh thu ngành du lịch

Về mặt doanh thu, trong tháng 2 ngành du lịch của TPHCM ước đạt 8.100 tỷ đồng, giảm 37% so với tháng 1/2020 và giảm 29,94% so với cùng kỳ năm 2019. Tính cả hai tháng đầu năm, doanh thu ước đạt hơn 21.000 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ và đạt 15% kế hoạch năm 2020.

Trước tình hình này, thời gian tới ngành du lịch TPHCM sẽ đảm bảo an toàn cho khách du lịch bằng nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai đồng bộ kế hoạch giảm tác động của dịch với ngành du lịch trong và sau khi hết dịch.

Biện pháp ứng phó với dịch là tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, trong đó chú trọng kiểm tra lữ hành nội địa và tuyến điểm du lịch. Kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp lữ hành kinh doanh trên mạng, xử lý các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu vi phạm.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, nếu như các tỉnh phải làm một thì TPHCM phải làm rất nhiều vì đây là một đô thị đông dân, mật độ dân cư dày đặc, do đó có nhiều biện pháp mà TP đã triển khai rất quyết liệt để giữ được tình hình như hiện nay. Bên cạnh đó, TP vẫn tổ chức đón khách với điều kiện an toàn nhất có thể.