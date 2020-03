Hướng dẫn viên du lịch mưu sinh trong mùa dịch

(GLO)- Du lịch là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid-19. Hiện nhiều hướng dẫn viên du lịch phải chuyển hướng sang làm những công việc tạm thời để mưu sinh nhưng tất cả vẫn rất lạc quan, chờ ngày du lịch “hồi sinh” sau đại dịch.

XOAY XỞ TRONG MÙA DỊCH

Là hướng dẫn viên của Công ty Du lịch sinh thái Gia Lai từ năm 2014 đến nay, đây là lần đầu tiên chị Glin rơi vào tình cảnh thất nghiệp bởi hầu hết các tour trong thời gian này đều đã bị hủy. Chị Glin cho biết: “Công ty cho chúng tôi tạm nghỉ từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4, hỗ trợ mỗi lao động 2 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ tuy không nhiều nhưng trước khó khăn chung của Công ty và của ngành du lịch, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này”.

Theo chị Glin, hầu hết đồng nghiệp của chị đều chuyển qua bán hàng online, từ mỹ phẩm đến các mặt hàng nông sản. Còn chị trở về gia đình ở thị xã Ayun Pa. “Quê tôi đang bước vào mùa gặt nên dịp này tôi có cơ hội giúp đỡ thêm cho gia đình. Đã rất lâu rồi tôi mới cùng gia đình tham gia vào cuộc sống lao động thường ngày, thấy yêu thương, gắn bó với quê hương hơn. Không chỉ gặt lúa, tôi còn trồng thêm rau, giúp bố mẹ làm một số công việc mà thường khi xa nhà, tôi không có dịp nào để làm”-chị Glin bày tỏ. Nữ hướng dẫn viên chia sẻ thêm, mức thu nhập hiện tại đã giảm hơn một nửa so với trước nhưng một người độc thân như chị thì không bị áp lực nhiều. Ngược lại, với những đồng nghiệp khác sống ở thành phố, phải nuôi con và cân đối nhiều chi phí khác, đây là giai đoạn hết sức khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Phi chăm sóc đà điểu ở farmstay của gia đình. Ảnh: M.C

Là hướng dẫn viên du lịch tự do, anh Nguyễn Văn Phi (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay, kể từ khi mọi hoạt động du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh, anh mất hoàn toàn nguồn thu nhập. Anh Phi cho biết: “Hướng dẫn viên tự do tuy không có lương cơ bản và được đóng bảo hiểm nhưng ngược lại mức thu nhập cao hơn hẳn. Trước đây, trung bình một ngày đi tour, tôi nhận được mức thù lao từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng tùy vào các tour, tuyến. Trong tháng, nếu làm 15-20 ngày thì thu nhập của chúng tôi khoảng 10 triệu đồng, chưa kể một số khoản khác. Nhưng từ Tết đến giờ, chúng tôi hoàn toàn không có thu nhập, tôi phải xoay qua làm một số việc khác như bán hàng online”.

Mặt hàng anh Phi bán là rau, củ, quả sạch và các loại đặc sản. “Ngoài số rau thu hoạch từ khu vườn rộng 3 ha ở làng Ốp, tôi bán thêm các mặt hàng nông sản sạch. Trong thời gian làm hướng dẫn viên, tôi đi nhiều, biết nhiều vùng có các loại đặc sản nên hiện tại nguồn hàng này khá ổn định. Tôi có thêm bạn hàng là khách du lịch ở các thành phố lớn mà tôi từng dẫn đi tour nên may mắn là công việc thuận lợi, cuộc sống cũng dần ổn định trong thời gian thất nghiệp tạm thời”-anh Phi nói.

Anh Phạm Long Trọng-Giám đốc Công ty Huấn luyện Đồng đội Tây Nguyên cũng chuyển qua bán hàng online kể từ khi du lịch gần như đóng băng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cửa hàng “Đặc sản Gia Lai 24h” ở đường Phạm Văn Đồng của anh hầu như vắng khách trong mùa dịch nên tất cả các mặt hàng đều giao dịch trực tuyến. “Cửa hàng bán chủ yếu sâm Ngọc Linh, sâm dây, đinh lăng, mật ong, bột nghệ… là các loại dược liệu, thực phẩm tốt cho sức khỏe. Việc kinh doanh online cũng giúp chúng tôi cầm cự qua giai đoạn khó khăn này”-anh nói.

ĐẦU TƯ CHO NGHỀ NGHIỆP

Mặc dù chật vật để mưu sinh khi thu nhập chính bị cắt giảm, nhưng nhiều lao động du lịch xem đây là cơ hội để làm mới các sản phẩm, thực hiện những dự định cho nghề nghiệp. Anh Phi tỏ ra lạc quan: “Thời gian này vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với tôi. Theo kế hoạch thì dịp 30-4 này, tôi sẽ khai trương mô hình farmstay ở làng Ốp với quy mô rộng 3 ha, có vườn rau sạch, vườn hoa để khách check-in chụp ảnh, có chỗ lưu trú… Nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, chúng tôi quyết định hoãn thời gian ra mắt để đầu tư kỹ càng hơn. Tôi rất tâm huyết với dự án này và bắt tay thực hiện từ năm 2019, nhưng đến giờ mới có toàn thời gian để lưu ý tới từng chi tiết, từng hạng mục. Tôi trồng thêm nhiều cây ăn quả, nhiều loại hoa, chú trọng nhiều mảng xanh ở farmstay để khách đến trải nghiệm có thể tận hưởng không gian tràn ngập màu xanh cây cỏ. Đối tượng tôi muốn hướng đến chính là người dân, đặc biệt là trẻ em thành phố. Các bé hầu như thiếu các kỹ năng để sống hòa hợp với tự nhiên. Tôi muốn các bé có nơi trải nghiệm để biết trồng rau, chăm sóc một cây xanh, phân biệt các con vật nuôi, gia cầm…”.

Hướng dẫn viên du lịch tự do Nguyễn Văn Phi có nhiều thời gian để tự tay chăm chút mô hình famrstay. Ảnh: M.C

Còn chị Glin chia sẻ, do thường xuyên hướng dẫn các đoàn khách nước ngoài nên vốn tiếng Anh là đòi hỏi rất quan trọng. Thời gian này, chị quyết định học thêm tiếng Anh và làm dày thêm kiến thức về văn hóa để không bị khách “làm khó” trước rất nhiều câu hỏi. “Đây là một quãng nghỉ không mong muốn nhưng nhờ đó những hướng dẫn viên như tôi có dịp để nhìn nhận lại những bước đi tiếp theo cho nghề nghiệp, đầu tư mọi thứ sâu hơn. Tôi cũng đọc thêm nhiều thông tin về các tour, tuyến mà khách nước ngoài yêu thích. Một số đồng nghiệp của tôi thì tìm đọc nhiều tài liệu lịch sử về Quang Trung-Nguyễn Huệ, Anh hùng Núp, những di tích lịch sử”-chị Glin chia sẻ.

Là công ty chuyên tổ chức các tour du lịch trải nghiệm kết hợp huấn luyện kỹ năng đặc thù, anh Trọng cho biết: Thời gian này, anh đang tìm hiểu một số địa điểm để lên kế hoạch cho những tour mới, hấp dẫn, thiết thực hơn. “Trước đây, chúng tôi thường tổ chức các tour huấn luyện kỹ năng cho người lớn và trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là đối tượng học sinh vào dịp hè. Năm nay, tour mùa hè sẽ gặp khó vì học sinh có khả năng sẽ học bù cho thời gian nghỉ trước đó. Vì vậy, chúng tôi chuyển hướng mở những tour ngắn ngày vào dịp cuối tuần khi ngành du lịch hoạt động bình thường trở lại”-anh Trọng thông tin