Festival Huế 2020: Nhiều "bữa tiệc" nghệ thuật

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 (1 - 6.4) tiếp bước những thành công của 10 kỳ Festival trước hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Thơm ngon bánh xèo mực Quy Nhơn

Krông Pa bảng lảng sương giăng

Ăn như người Ý





Các kỳ Festival luôn mang đến một nét tươi mới, trẻ trung cho TP.Huế. Ảnh: BTC





Ông Huỳnh Tiến Đạt - Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Phó Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2020 cho biết, dự kiến BTC sẽ mời 20 nước tham gia, con số đánh dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển của Festival. Festival Huế lần này tiếp tục nhận được sự quan tâm của đối tác truyền thống là Pháp, với việc cử sang những ban nhạc rất nổi tiếng, gần gũi với giới trẻ. Ngoài ra, các nước khác cũng cử sang những ban nhạc rất nổi tiếng.



“Trong các đoàn của Pháp, phải kể đến ban nhạc Pop Rock Fergessen, với sự kết hợp hoàn hảo của 2 giọng hát tuyệt đẹp với ca từ truyền cảm hứng và giai điệu tươi sáng. Từ năm 2012, 2 thành viên chính của nhóm là David và Michaëla đã hợp thành bộ đôi có khả năng khuấy đảo mọi sân khấu. Cùng những beat nhạc điện tử sôi động, Fergessen đã tạo ra một dòng Pop “Made in France” tràn đầy năng lượng. Dự kiến ban đầu là đưa chương trình của ban nhạc ra sân vận động Tự Do. Sau đó, có nhạc hội điện tử nên chuyển sang cung An Định để phục vụ nhu cầu âm nhạc của khán giả trẻ”, ông Đạt thông tin.



Sân khấu cung An Định luôn là điểm đến đối với khán giả trẻ, nơi để âm nhạc khuấy động thành phố. Ngoài những ban nhạc đến từ Pháp, ban nhạc Farveblind của Đan Mạch cũng sẽ mang thứ âm nhạc mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến Huế. Một cái tên khác cũng được kỳ vọng mang đến những tiết mục biểu diễn đỉnh cao là Backtrack, ban nhạc Acappella nổi tiếng nước Mỹ và là quán quân cuộc thi New York’s Got Talent 2019. Backtrack từng đi lưu diễn tại các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, lễ hội âm nhạc, trường học và nhiều sự kiện nghệ thuật khác trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó, Áo lần đầu tiên tham dự Festival Huế và cũng cử sang đoàn nghệ thuật hàng đầu, hứa hẹn những trải nghiệm âm thanh từ kèn saxophone của Tứ tấu Aureum.



Hơn thế, Festival sẽ là sàn diễn lớn nơi phô diễn nét độc đáo, tinh tế, sự đa dạng về nghệ thuật truyền thống và đương đại của Việt Nam.



Chương trình khai mạc luôn được trau chuốt và quy mô nhất, năm nay hứa hẹn hoành tráng, với sự giao hòa của nghệ thuật truyền thống và đương đại cùng chủ đề “Huế luôn luôn mới”. Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Festival Huế 2020 cho biết, năm 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và trong khuôn khổ Festival sẽ có Đêm hội ASEAN. Những nền văn hoá Đông Nam Á sẽ được giới thiệu qua những sắc màu độc đáo của trang phục dân tộc, thời trang và âm nhạc.



Theo ông Huỳnh Tiến Đạt, Festival Huế 2020 sẽ có hàng chục chương trình nghệ thuật, văn hóa cộng động diễn ra ở cung Đại Nội với hệ thống các sân khấu ngoài trời, các sân khấu ở cung An Định, quảng trường Ngọ Môn, công viên Trịnh Công Sơn, công viên cầu Dã Viên...



https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/festival-hue-2020-nhieu-bua-tiec-nghe-thuat-782811.ldo

Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)